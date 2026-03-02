Mega-Deal mit Milliardenlast: Wird Hollywood jetzt neu sortiert?

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsParamount Skydance Corporations Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    Paramount schluckt Warner Bros. für 100 Milliarden US-Dollar – 79 Milliarden Nettoschulden inklusive. CEO Ellison setzt trotz wachsender Kritik alles auf Größe.

    Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

    Der frisch formierte Medienriese Paramount Skydance geht mit einer gewaltigen Schuldenlast an den Start, wie Reuters berichtete. Vorstandschef David Ellison erklärte am Montag, die Fusion mit Warner Bros. werde das kombinierte Unternehmen mit rund 79 Milliarden Nettoschulden belasten. Gleichzeitig stellte er klar, dass es "keine Pläne" gebe, Kabelsender zu verkaufen oder abzuspalten.

    Zuvor hatte Paramount das Übernahmeangebot über 100 Milliarden US-Dollar, entsprechend 31 US-Dollar je Aktie, endgültig besiegelt. Netflix hatte sich geweigert, sein Angebot zu erhöhen.

    Bieterkampf endet – Paramount setzt sich durch

    Der monatelange Wettbewerb um die Film- und Streaminggeschäfte von Warner Bros. eskalierte mehrfach. Netflix hatte im Dezember zunächst 27,75 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 82,7 Milliarden US-Dollar für die Studios und Streamingdienste geboten – Kabelnetzwerke ausgenommen.

    Paramount konterte mit einer aggressiven Offerte für das gesamte Unternehmen, erhöhte auf 31 US-Dollar je Aktie, hob die regulatorische Gebühr an und übernahm sogar die an Netflix fällige Vertragsstrafe. Am Freitag zahlte Paramount 2,8 Milliarden US-Dollar an Auflösungsgebühr.

    Nachdem der Verwaltungsrat von Warner das Paramount-Angebot als überlegen eingestuft hatte, zog sich Netflix zurück.

    Größere Bibliothek, mehr Schlagkraft im Streaming

    Mit der Fusion entsteht ein Medienkonzern mit einer der umfangreichsten Rechtebibliotheken der Branche. Zu den Marken zählen "Game of Thrones", "Mission Impossible", "Harry Potter", "Top Gun", das DC-Universum sowie "SpongeBob Schwammkopf". Künftig sollen mindestens 30 Kinofilme pro Jahr produziert werden. Beide Studios bleiben erhalten.

    Branchenbeobachter sehen strategische Vorteile. "Im Gegensatz zu Netflix könnte das Geschäft von Paramount einen Schub und einen sofortigen Aufschwung gebrauchen, um die größere Reichweite zu erreichen, die es benötigt", sagte Matthew Dolgin von Morningstar. Paramount brauche dringend mehr Größe, um im von Netflix dominierten Streamingmarkt zu bestehen.

    Finanzierung steht – Behörden prüfen

    Das Angebot ist laut Unternehmen vollständig finanziert. 47 Milliarden US-Dollar kommen als Eigenkapital von der Ellison-Familie und RedBird Capital Partners. Weitere 54 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital stellen die Bank of America, die Citigroup und Apollo bereit. Der Abschluss wird im dritten Quartal erwartet.

    Laut Reuters dürfte die Europäische Union die Transaktion wohl genehmigen, mögliche Auflagen seien voraussichtlich gering.

    Kritik an Marktmacht und möglichen Jobverlusten

    Doch die Übernahme sorgt für Gegenwind. Der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, Rob Bonta, kündigte eine "energische" Prüfung an. Kinobetreiber und Politiker warnen vor Stellenabbau, weniger Filmen und steigenden Preisen.

    Auch Analyst Paolo Pescatore von PP Foresight äußerte Bedenken: "Die Kosten liegen auf der Hand: Stellenabbau und eine eingeschränkte Auswahl können zwar kurzfristig die Margen steigern, aber sie können auch die Arbeitsmoral beeinträchtigen, Entscheidungsprozesse verlangsamen, die Kreativität einschränken und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt beeinträchtigen."

    Paramount erhöhte vorsorglich die eigene Abbruchgebühr für den Fall eines Scheiterns auf 7 Milliarden US-Dollar, zuvor waren es 5,8 Milliarden US-Dollar gewesen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
