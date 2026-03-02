Börsen Start Update
Börsenstart USA - 02.03. - Dow Jones schwach -0,62 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.669,92 PKT und fällt um -0,62 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,57 %, Microsoft +3,42 %, Amgen +3,29 %, Johnson & Johnson +2,97 %, Travelers Companies +2,91 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -6,65 %, Sherwin-Williams -1,75 %, Nike (B) -0,99 %, Procter & Gamble +0,14 %, IBM +0,16 %
Der US Tech 100 steht bei 24.839,69 PKT und verliert bisher -0,48 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +6,47 %, Zscaler +6,25 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +6,07 %, Axon Enterprise +5,93 %, Palantir +4,95 %
Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -1,87 %, Booking Holdings -1,86 %, Marriott International Registered (A) -1,76 %, Ferrovial -1,28 %, MercadoLibre -1,24 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.844,11 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: Corning +7,02 %, CF Industries Holdings +6,87 %, Huntington Ingalls Industries +6,57 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +6,47 %, Axon Enterprise +5,93 %
Flop-Werte: AES -14,93 %, Norwegian Cruise Line -10,88 %, Exxon Mobil -7,56 %, Carnival Corporation -6,87 %, Chevron Corporation -6,65 %
