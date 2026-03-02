Besonders beachtet!
AIXTRON Aktie dreht auf - 02.03.2026
Am 02.03.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +7,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.
AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.
AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.03.2026
Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 29,01€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,13 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die AIXTRON Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +68,67 % gewonnen.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.
AIXTRON Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+26,04 %
|1 Monat
|+52,96 %
|3 Monate
|+67,60 %
|1 Jahr
|+139,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Aixtron. Deutsche Bank erhöht Kursziel auf 31 Euro; Jefferies-Upgrades/Downgrades vor 2026er Guidance. Kerrisdale nennt 51 Euro als Ziel basierend auf Vorteilen von Aixtron-Tools. Diskussion betont GaN/SiC-Marktanteile (Aixtron führt MOCVD ca. 77%; SiC ca. 27%) und mögliche Beschleunigung 2027. Bewertungsdiskussion via Umsatzmultiplikator um 8,5x.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Zur AIXTRON Diskussion
Informationen zur AIXTRON Aktie
Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,24 Mrd.EUR € wert.
UBS hebt Ziel für Aixtron auf 28 Euro - 'Neutral'
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien …
UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien …
Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick …
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,76 %.
AIXTRON Aktie jetzt kaufen?
Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.