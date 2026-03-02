AIXTRON Aktie dreht auf - 02.03.2026

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 29,01€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,13 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die AIXTRON Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +68,67 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,04 % 1 Monat +52,96 % 3 Monate +67,60 % 1 Jahr +139,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Aixtron. Deutsche Bank erhöht Kursziel auf 31 Euro; Jefferies-Upgrades/Downgrades vor 2026er Guidance. Kerrisdale nennt 51 Euro als Ziel basierend auf Vorteilen von Aixtron-Tools. Diskussion betont GaN/SiC-Marktanteile (Aixtron führt MOCVD ca. 77%; SiC ca. 27%) und mögliche Beschleunigung 2027. Bewertungsdiskussion via Umsatzmultiplikator um 8,5x.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,24 Mrd.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien …

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien …

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,76 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.