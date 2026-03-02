Anixa Biosciences kündigt Jahreshauptversammlung 2026 an, auf der es ein Update zu den jüngsten klinischen und regulatorischen Fortschritten geben wird

Präsentation zu den Beobachtungen zum Überleben bei Eierstockkrebs nach der CAR-T-Therapie und zur Dosiseskalation sowie den endgültigen Daten aus der Phase-1-Studie mit dem Brustkrebs-Impfstoff

SAN JOSE, Kalifornien, 2. März 2026 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Jahreshauptversammlung 2026 (die „Versammlung“) am Dienstag, den 10. März 2026 um 10:00 Uhr Pacific Time virtuell ausrichten wird. Die Versammlung steht allen Interessenten, einschließlich Personen, die keine Aktionäre sind, offen.

Im Anschluss an den formellen Geschäfts- und Abstimmungsteil der Versammlung wird Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa, eine Investorenpräsentation halten und über aktuelle Entwicklungen aus dem Unternehmen berichten. Die Präsentation wird auch einen Rückblick auf die jüngsten klinischen Meilensteine in der Onkologie-Pipeline des Unternehmens umfassen, darunter:

- Ermutigende Beobachtungen zum Überleben und regulatorische Genehmigung für eine erhebliche Dosiseskalation in der laufenden Phase-1-Studie des Unternehmens zur CAR-T-Therapie bei Eierstockkrebs; und

- Abschließende Phase-1-Daten aus dem Brustkrebs-Impfstoffprogramm, das die primären Endpunkte erreichte und bei der Mehrheit der Teilnehmer eine gute Verträglichkeit und protokolldefinierte Immunantworten zeigte.

Im Anschluss an die Präsentation findet eine Live-Fragerunde statt.

Die Versammlung kann über folgenden Link abgerufen werden: www.virtualshareholdermeeting.com/ANIX2026

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa umfasst Liraltagene Autoleucel, auch bekannt als Lira-Cel, eine Immuntherapie gegen das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Diese Technologie unterscheidet sich von anderen Zelltherapien insofern, als der natürliche Ligand des FSHR-Rezeptors, FSH, an den FSHR-Rezeptor der Tumorzelle bindet und nicht an ein Antikörperfragment. Moffitt ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie, der bei Zelltherapien der nächsten Generation wie CAR-T und tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TILs), die die Kraft des Immunsystems nutzen, eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen „zurückgezogene“ Proteine („Retired Proteins“), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Impfstoffe gegen Brustkrebs und Eierstockkrebs wurden an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Die Cleveland Clinic hat Anspruch auf Royalties und andere Kommerzialisierungseinnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit diesen Impfstofftechnologien. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf LinkedIn, X, Facebook und YouTube.