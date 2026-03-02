Tourismus-Koordinator ruft Reisende zur Registrierung auf

BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Reisende im Nahen Osten sollten sich nach Angaben des Tourismus-Koordinators der Bundesregierung, Christoph Ploß, in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts registrieren. So wisse das Ministerium, wer vor Ort ist, und könne gezielt über neue Entwicklungen informieren, sagte der CDU-Politiker.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen Luft- und Raketenangriffe auf Ziele im Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf Ziele in der Golfregion. Infolge der Eskalation sitzen viele Reisende im Nahen Osten fest. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind aktuell rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen.