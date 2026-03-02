Nvidia: Chip-Riese verdient Milliarden mit zwei Unternehmen

Im selben Zeitraum investierte Nvidia außerdem rund 1,08 Milliarden US-Dollar in den Telekommunikationsinfrastrukturkonzern Nokia. Seit dem 2. September ist der Kurs der Nokia-Aktie von 4,23 US-Dollar auf aktuell 7,57 US-Dollar gestiegen, was einem Plus von rund 79 Prozent entspricht.

Seit dem 2. September ist der Kurs der Intel-Aktie von 24,21 US-Dollar auf rund 46 US-Dollar gestiegen, was einem Zuwachs von rund 92 Prozent entspricht.

Im Oktober-Dezember-Quartal 2025 investierte Nvidia rund 7,93 Milliarden US-Dollar in den Chiphersteller Intel.

Nicht alle Investitionen von Nvidia im vierten Quartal haben so hohe Renditen abgeworfen. Im vierten Quartal eröffnete Nvidia eine neue Beteiligung im Wert von rund 2,26 Milliarden US-Dollar am Softwareunternehmen Synopsys.

Die Aktie von Synopsys ist seit dem 2. September um rund 24 Prozent gefallen.

Der Wert einiger bestehender Investitionen von Nvidia sank zwischen dem dritten und vierten Quartal 2025 ebenfalls dramatisch.

Der Wert von Nvidias Beteiligung an CoreWeave sank um fast die Hälfte von 3,32 Milliarden US-Dollar auf 1,58 Milliarden US-Dollar. Auch die Beteiligung an Nebius von 133,65 Millionen US-Dollar ging auf auf rund 99,65 Millionen US-Dollar zurück.

Zwischen dem dritten und vierten Quartal 2025 trennte sich Nvidia außerdem vollständig von seinen Anteilen an dem Halbleiter- und Softwareentwicklungsunternehmen Arm Holdings, dem Unternehmen für digitale Infrastruktur Applied Digital Corporation, dem Gesundheitsunternehmen Recursion Pharmaceuticals und dem Unternehmen für autonome Fahrtechnologie WeRide.

Der Gesamtwert der Nvidia-Anteile an den vier Unternehmen betrug 387,64 Millionen US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

