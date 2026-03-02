Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 1
Performance 1M: -2,14 %
Performance 1M: -2,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. In den letzten 14 Tagen gab es Hinweise auf Kursabschläge und eine insgesamt schwächere Performance (Beispiele: Kurs unter 1700€). Gleichzeitig wird Potenzial durch Verteidigungsaufträge, Munition-Margen und Übernahmen (Lürssen, NVL/Seeraumüberwachung) gesehen. Analysten sehen Potenzial, bleiben aber vorsichtig.
BMW
Tagesperformance: -3,42 %
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 2
Performance 1M: -2,26 %
Performance 1M: -2,26 %
Continental
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 3
Performance 1M: +7,65 %
Performance 1M: +7,65 %
adidas
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 4
Performance 1M: +5,54 %
Performance 1M: +5,54 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 5
Performance 1M: -5,56 %
Performance 1M: -5,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment ist gemischt. Beitrag 1 meldet: VW-Aktie steigt, weil Manager Schadenersatz fordern; Gericht sammelt Beweise. Fundamentale Aspekte: Investitionen in Batteriefertigung (Skoda-Hightech-Fabrik) und ID.-Modelle sprechen für Wachstum; Kritik an Vorstand/Staatshilfen/China-Strategie. Everllence-Bids im Hintergrund. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 6
Performance 1M: -2,88 %
Performance 1M: -2,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Gemischtes Sentiment zu Commerzbank auf wallstreetONLINE. Einige sehen Kaufchancen und planen Einstieg in 2–3 Tagen; andere warten ab und beobachten technische Signale. Inflationsdaten wurden als Belastung genannt. DAX-Verlauf wird als unterstützend gesehen, bleibt aber volatil. Die letzten 14 Tage zeigen keine klare Richtung. Kurzfristig uneinheitliche Entwicklung bis Montag wahrscheinlicher. Forum wallstreetONLINE.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 7
Performance 1M: +0,38 %
Performance 1M: +0,38 %
Vonovia
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 8
Performance 1M: +15,50 %
Performance 1M: +15,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt ein gemischtes Vonovia-Sentiment: Kurzfristig Abverkauf und DAX-Verlierer-Status (Beitrag 4/6) durch steigende Zinsen. Dennoch gibt es vorsichtige Kauf-Ideen um 26,50–27 €, sowie Erwartung guter 2025er Zahlen, Dividende oder Aktienrückkauf (Beitrag 6; 10–12). Geopolitische Risiken bleiben Belastung. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht mit einer Prozentzahl genannt.
DHL Group
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 9
Performance 1M: +5,23 %
Performance 1M: +5,23 %
Allianz
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 10
Performance 1M: +2,28 %
Performance 1M: +2,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes Sentiment zur Allianz. Positive Signale aus dem Q4‑2025 stärken den Kurs; steigende Zinsen gelten als potenzieller Vorteil. Chart-technisch fallen Divergenzen ins Gewicht, und Bewertung sowie Immobilienrisiken plus Rückkaufprogramm werden kritisch diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: gemischte Hinweise; genaue Prozentangabe fehlt.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 11
Performance 1M: +6,39 %
Performance 1M: +6,39 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 12
Performance 1M: -4,09 %
Performance 1M: -4,09 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 13
Performance 1M: -6,72 %
Performance 1M: -6,72 %
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 14
Performance 1M: +10,18 %
Performance 1M: +10,18 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 59,64%
|PUT: 40,36%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 19,28 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte