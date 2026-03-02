Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +7,80 %
Platz 1
Performance 1M: +54,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Aixtron ist gemischt. Positive Impulse: Analysten-Upgrades (Beitrag 4: DB auf Buy; Beitrag 5: Jefferies-Upgrade) und Marktanteilsdaten (Beitrag 12: MOCVD 77%, SiC-CVD 27%) sowie Bindung an Top-10-Kunden (Beitrag 2). Bewertungsrisiken vs. Kursziel-Diskrepanzen (31€ vs. 51€). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben (Die Kursentwicklung war %).
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 2
Performance 1M: +33,07 %
Nagarro
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 3
Performance 1M: -22,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Im wallstreetONLINE-Forum ist Nagarro-Sentiment gemischt: Kurs unter 50/49 EUR mit erholungs‑Tendenz; 27% Rückgang seit Hoch; teilweise Unterbewertung gegenüber der Peer-Gruppe wird angeführt. Shortseller-Diskussionen werden erwähnt. 35 EUR als Blickpunkt. Insgesamt überwiegend technische/preisbasiert orientierte Sicht, verbunden mit fundamentaler Unsicherheit; 14-Tage-Bewegung bleibt volatil.
Ottobock
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 4
Performance 1M: -6,76 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 5
Performance 1M: -4,33 %
Nordex
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 6
Performance 1M: +25,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Anleger-Sentiment zum Nordex-Kurs im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Risiken überwiegen für viele (Logistik, Rohstoffe, China) trotz teils realisierten Gewinnmitnahmen. Andere bleiben optimistisch: Deutsche Bank erhöht das Kursziel auf 58 EUR; Prognosen 2025/26 positiv, Potenzial 40–50 EUR. Die 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten; Kursvolatilität bleibt hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 7
Performance 1M: -19,72 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 8
Performance 1M: +9,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt. Kurs um 50–55 EUR, 55 zuletzt erreicht; Charttechnik deutet auf Doppeltop. Große Adressen scheinen zu kaufen. Fundamental bleibt unklar; KI-Wachstum wird als potenzieller Treiber genannt (Behauptung: 100€ möglich). Nvidia-Zahlen könnten Momentum liefern. Insgesamt vorsichtig bis leicht bullisch; Risiko eines Rücksetzers bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 9
Performance 1M: -6,72 %
