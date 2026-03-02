Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 1
Performance 1M: -2,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. In den letzten 14 Tagen gab es Hinweise auf Kursabschläge und eine insgesamt schwächere Performance (Beispiele: Kurs unter 1700€). Gleichzeitig wird Potenzial durch Verteidigungsaufträge, Munition-Margen und Übernahmen (Lürssen, NVL/Seeraumüberwachung) gesehen. Analysten sehen Potenzial, bleiben aber vorsichtig.
Banco Santander
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 2
Performance 1M: -8,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander
wallstreetONLINE-Forum: Santander wird bullisch gesehen. Investor Day liefert eine glaubwürdige Ambition: RoTE >20% bis 2028, Kundenzahl von 180 Mio. 2025 auf >210 Mio. bis 2028, zweistelliges Gewinnwachstum, Kosten senken (ONE), Dividendenerhöhung ab 2027 (~35% Gewinn) plus Buybacks. 2025er Gewinn 14,1 Mrd., RoTE 16,3%. Risiken: Execution, Integration Webster/TSB, CET1. Positives Sentiment, Analysten erhöhen Ziele.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Banco Santander eingestellt.
Enel
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 3
Performance 1M: +9,40 %
Inditex
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 4
Performance 1M: -2,01 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 5
Performance 1M: -1,59 %
BMW
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 6
Performance 1M: -2,26 %
BBVA
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 7
Performance 1M: -13,12 %
UniCredit
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 8
Performance 1M: -7,14 %
L'Oreal
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 9
Performance 1M: +1,92 %
adidas
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 10
Performance 1M: +5,54 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 11
Performance 1M: -11,43 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 12
Performance 1M: -5,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment ist gemischt. Beitrag 1 meldet: VW-Aktie steigt, weil Manager Schadenersatz fordern; Gericht sammelt Beweise. Fundamentale Aspekte: Investitionen in Batteriefertigung (Skoda-Hightech-Fabrik) und ID.-Modelle sprechen für Wachstum; Kritik an Vorstand/Staatshilfen/China-Strategie. Everllence-Bids im Hintergrund. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 13
Performance 1M: +14,15 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 14
Performance 1M: -13,04 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 15
Performance 1M: +3,96 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 16
Performance 1M: -2,81 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 17
Performance 1M: +0,38 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 18
Performance 1M: -6,02 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 19
Performance 1M: +20,01 %
Allianz
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 20
Performance 1M: +2,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes Sentiment zur Allianz. Positive Signale aus dem Q4‑2025 stärken den Kurs; steigende Zinsen gelten als potenzieller Vorteil. Chart-technisch fallen Divergenzen ins Gewicht, und Bewertung sowie Immobilienrisiken plus Rückkaufprogramm werden kritisch diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: gemischte Hinweise; genaue Prozentangabe fehlt.
