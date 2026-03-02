Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 02.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: -11,41 %
Platz 1
Performance 1M: +8,26 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +7,81 %
Platz 2
Performance 1M: +5,40 %
voestalpine
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 3
Performance 1M: +22,06 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 4
Performance 1M: -7,42 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 5
Performance 1M: -4,70 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 6
Performance 1M: -10,49 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 7
Performance 1M: -8,44 %
OMV
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 8
Performance 1M: +16,64 %
