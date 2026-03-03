Ölpreise im Höhenflug – Energieaktien im Rallye-Modus

Angeführt wird die Liste von Texas Pacific Land. Die Aktie legte im Februar um 51,88 Prozent zu. Texas Pacific Land Corporation ist kein klassischer Ölproduzent, sondern besitzt riesige Landflächen im Permian Basin in Texas. Das Unternehmen profitiert über Lizenzgebühren und Landnutzungsrechte direkt von steigender Förderaktivität und höheren Ölpreisen – ein Geschäftsmodell mit hohen Margen und vergleichsweise geringem operativem Risiko.

Auf Platz zwei folgt Targa Resources mit einem Plus von 20,90 Prozent. Targa ist ein führender Midstream-Anbieter in Nordamerika. Das Unternehmen betreibt Pipelines, Gasverarbeitungsanlagen und Exportinfrastruktur. Steigende Fördermengen im Permian Basin spielen Targa in die Karten, da höhere Volumina direkt in höhere Transport- und Verarbeitungsumsätze münden.

Antero Midstream, mit 19,83 Prozent Zuwachs im Februar, ist ebenfalls im Midstream-Segment aktiv. Das Unternehmen betreut primär die Infrastruktur rund um die Förderung von Antero Resources in den Appalachen. Stabilere Cashflows durch langfristige Verträge machen den Titel besonders interessant für Anleger, die auf berechenbare Erträge setzen.

Permian Resources erreichte eine Monatsperformance von 19,54 Prozent. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Öl- und Gasförderung im Permian Basin, einer der produktivsten Regionen der Welt. Steigende Ölpreise wirken sich hier direkt auf Umsatz und Gewinn aus, da Permian Resources stark auf unkonventionelle Fördermethoden setzt.

TechnipFMC kam im Februar auf ein Plus von 19,18 Prozent. Der Konzern ist ein global tätiger Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie, insbesondere im Offshore-Bereich. Investitionssteigerungen großer Energiekonzerne führen zu einer stärkeren Nachfrage nach komplexen Unterwasser-Systemen, einem Kerngeschäft von TechnipFMC.

Occidental Petroleum legte im zweiten Monat des Jahres um 19,15 Prozent zu. Das Unternehmen zählt zu den bedeutenden US-Ölproduzenten und ist besonders im Permian Basin aktiv. Neben der klassischen Förderung investiert Occidental verstärkt in CO₂-Abscheidung und kohlenstoffarme Technologien, was dem Konzern eine strategische Zusatzperspektive verleiht.

Ovintiv erzielte eine Performance von 18,28 Prozent im Februar. Der kanadisch-amerikanische Produzent ist sowohl in den USA als auch in Kanada aktiv und fördert Öl, Gas und Flüssiggas. Die flexible Kapitalallokation und eine disziplinierte Kostenstruktur machen Ovintiv in Phasen steigender Preise besonders profitabel.

APA, früher als Apache bekannt, kommt auf 17,58 Prozent. Das Unternehmen ist international aufgestellt und verfügt neben US-Assets auch über bedeutende Projekte in Ägypten und der Nordsee. Explorationsfantasie und höhere Ölpreise verstärken hier die Hebelwirkung auf die Gewinne.

Baker Hughes verzeichnete ein Plus von 15,50 Prozent. Als einer der weltweit größten Ölfeldausrüster profitiert der Konzern von steigenden Investitionen der Förderunternehmen. Wenn Produzenten ihre Budgets ausweiten, fließt ein Teil davon direkt in Ausrüstung, Bohrtechnik und digitale Lösungen von Baker Hughes.

Viper Energy komplettiert die Top Ten mit 15,48 Prozent. Das Unternehmen ist auf Lizenzrechte im Permian Basin spezialisiert und erzielt Einnahmen über Förderabgaben. Trotz der starken Performance wird der Titel aktuell mit einem vergleichsweise schwachen Rating bewertet, was auf Bewertungsfragen oder kurzfristige Risiken hindeutet.

Mein Tipp: Interessante Werte für das Depot

Die Kombination aus geopolitischer Eskalation, steigenden Ölpreisen und robusten Unternehmenszahlen hat den Energiesektor im Februar beflügelt. Sollte sich der Ölpreis auf erhöhtem Niveau stabilisieren oder weiter steigen, besteht eine realistische Möglichkeit, dass diese Titel auch im März zu den Outperformern gehören. Die strukturelle Angebotsdisziplin der Produzenten und anhaltende geopolitische Unsicherheiten sprechen zumindest kurzfristig für weiteren Rückenwind im Sektor.