Die besten Werte im Februar
Ölpreise im Höhenflug – Energieaktien im Rallye-Modus
Die Eskalation im Nahen Osten hat die Ölpreise steigen lassen. Damit rücken US-Energy-Aktien in den Fokus. Besonders die, welche bereits im Februar eine starke Performance gezeigt haben. Die könnte im März weitergehen!
- Eskalation im Nahen Osten treibt Ölpreis hoch.
- US-Energy-Aktien im Fokus; Top-Performer Feb..
- Permian, Midstream & Dienstleister profitieren
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Zum Start in den dritten Monat des laufenden Jahres zieht der Ölpreis an einem Tag so stark an, wie zuletzt vor vier Jahren. Angetrieben davon schalten auch die amerikanischen Energy-Aktien in den Rallye-Modus. Seeking Alpha hat herausgefiltert, welche Aktien sich bereits im Februar gut geschlagen haben, da die Performance im März weitergehen könnte.
Die Auswahl der Top-10-Aktien basiert auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens zehn Milliarden US-Dollar. Berücksichtigt wurden Konzerne aus verschiedenen Segmenten der Branche – von Exploration und Förderung über Midstream-Geschäfte bis hin zu Ausrüstung und Dienstleistungen. Die Rangfolge orientiert sich an der Ein-Monats-Performance im Februar.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
