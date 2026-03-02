Für diese Aktie beginnt nach dem Angriff auf den Iran eine neue Zeitrechnung!

Der gemeinsame Angriff der israelischen Luftwaffe sowie der USA auf den Iran und seine Staatsführung stürzen die weltweiten Aktien- und Energiemärkte zum Wochenauftakt in das Chaos . Während Wertpapiere und andere risikoreiche Anlagen aus den Depots der Anlegerinnen und Anleger fliegen, explodieren die Preise für Öl und Gas, nach dem der Iran als Gegenreaktion die Sperrung der Straße von Hormus angekündigt hat. Hierdurch verlaufen rund 20 Prozent der globalen Öl- und Gasexporte.

Während sich die Sorten Brent und WTI gegenüber dem Stand vom Freitag zeitweise fast 10 Prozent verteuert haben, legte Erdgas am sogenannten Henry Hub in den USA um mehr als 6 Prozent zu. Überdurchschnittlich stark hingegen traf es die europäischen Gaspreise. Hier treffen nach dem kalten Winter leere Speicher (insbesondere in Deutschland) auf ein schlagartig verknapptes Angebot, nachdem Katar einen Produktionsstopp in zwei LNG-Anlagen angekündigt hat. Der April-Future für in den Niederlanden gehandeltes Ergas kletterte am frühen Montagnachmittag um mehr als 50 Prozent auf rund 48 Euro pro Megawattstunde – Europa ist stark auf Erdgas aus dem Nahen Osten angewiesen, nachdem die Importe aus Russland kriegs- und sanktionsbedingt dramatisch zurückgefahren wurden.

Auch US-Exporteure spielen für die Versorgung des europäischen Gasmarktes eine immer größere Rolle. Vor allem für diese bedeutet die erneute Eskalation politischer Spannungen eine gewaltige Chance. Auf der Pole Position für überdurchschnittlich hohe Kursgewinne dürfte sich in Reaktion auf die veränderte Ausgangslage auf dem globalen Energiemarkt Cheniere Energy befinden. Schon jetzt ist das Unternehmen der größte LNG-Exporteur der USA und weltweit der zweitgrößte. Die Aktie nimmt Kurs auf neue Allzeithochs.

Cheniere Energy Chartsignale

Anhaltender Aufwärtstrend: Die Aktie von Cheniere Energy befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend mit gleichzeitig hoher Stabilität und Dynamik.

Die Aktie von Cheniere Energy befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend mit gleichzeitig hoher Stabilität und Dynamik. Verkaufssignal getrotzt: In den gleitenden Durchschnitten ist es mit einem Death Cross zu einem Verkaufssignal gekommen, das folgenlos geblieben ist.

In den gleitenden Durchschnitten ist es mit einem Death Cross zu einem Verkaufssignal gekommen, das folgenlos geblieben ist. Kaufsignal im MACD: Der Trendstärkeindikator ist über seine Nulllinie geklettert und zeigt damit nach dem jüngsten Rücksetzer eine neue Aufwärtsbewegung an.

Der Trendstärkeindikator ist über seine Nulllinie geklettert und zeigt damit nach dem jüngsten Rücksetzer eine neue Aufwärtsbewegung an. Allzeithochs in Reichweite: Die Anteile sind nur noch wenige Prozent von neuen Rekordnotierungen entfernt, welche ein neues Kaufsignal bedeuten würden.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 02.03.2021 bis 02.03.2026

Cheniere Energy: Ein klarer Profiteur der Krise!

Trotz der gerade wegen des in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlichen US-Preises für Erdgas nach einem Höhepunkt in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine befand sich die Aktie von Cheniere Energy in den zurückliegenden Jahren in einem stabilen Aufwärtstrend. Das Unternehmen profitierte von der Gas-Schwemme in den USA und konnte die Preisdifferenzen zwischen nordamerikanischen und dem europäischen Markt für seine Zwecke nutzen. Das EBITDA kletterte von 5,6 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 auf zuletzt 10,5 Milliarden US-Dollar. Die starke Performance der Aktie ist also von Unternehmensseite her gedeckt.

Im letzten Jahr kam es zu einer Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau. Die war auch der zwischenzeitlichen technischen Überhitzung geschuldet, nachdem der Relative-Stärke-Index (RSI) nachdem Jahreswechsel 2024/25 tief im überkauften Bereich gelandet war. Das führte zur Jahresmitte zu einem Death Cross der gleitenden Durchschnitte und einem Verkaufssignal, das jedoch folgenlos blieb.

Neue Allzeithochs nur noch eine Frage der Zeit?

In den vergangenen Wochen setzte nach einem erfolgreichen Test der Aufwärtstrendlinie sowie der bei rund 170 US-Dollar verlaufenden Unterstützung eine Erholungsbewegung ein, die sich mit den steigenden Energiepreisen beschleunigte, wodurch die gleitenden Durchschnitte zurückerobert werden konnten.

Damit wurden prozyklische Kaufsignale getriggert. Der starke Kursanstieg zum Wochenauftakt führt außerdem dazu, dass der Trendstärkeindikator MACD auf Wochenkursbasis wieder über die Nulllinie klettert, womit ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend angezeigt ist. Dieses Signal dürfte sich gegenüber dem erneut bereits fortgeschrittenen RSI durchsetzen und könnte für weiteren Auftrieb sogen.

Von neuen Allzeithoch trennen die Aktie inzwischen nur noch wenige Prozent, nachdem am Montag der Widerstand bei 220 US-Dollar übertroffen werden konnte. Mit den starken technischen Indikatoren sowie den steigenden Energiepreisen im Rücken, könnte ein solches nur noch eine Frage der Zeit sein. Rekordnotierungen gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale, sodass eine Ausbruchs- und Anschlussrallye folgen könnte.

Faire Bewertung trotz jüngster Aufschläge

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist ein eindeutiges Urteil schwierig. Auf der einen Seite liegt das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 sowohl über dem 5-Jahres-Mittel von 14,3 als auch über dem Branchendurchschnitt von 16,4. Andererseits war das Gewinnwachstum zumindest in den vergangenen 12 Monaten äußerst günstig zu haben – das PEG lag bei 0,14 und damit weit unter dem Wert von 1, der in der Fundamentalanalyse als attraktiv gilt.

Bei den übrigen Kennzahlen liegt gegenwärtige Bewertung um etwa 10 Prozent über der historischen Norm. Das kann als Überbewertung interpretiert werden. Eine andere Perspektive ist die einer Neubewertung: Die wachsende Bedeutung Europas als Exportmarkt rechtfertigt höhere Bewertungsvielfache als in der Vergangenheit, da er ein mittel- und langfristig größeres Wachstumspotenzial bietet, nachdem sich Abnehmerstaaten wie Deutschland in den zurückliegenden Jahren neuorientiert haben.

Die gegenüber den Mitbewerbern höheren Vielfachen sind dann durch die Marktführerschaft des Unternehmens sowie das zukünftige Konzernwachstum zu rechtfertigen, das sich durch den Auf- und Ausbau der aktuellen Verflüssigungskapazitäten ergibt.

Rückendeckung durch die Wall Street

An der Wall Street stört man sich an der gestiegenen Unternehmensbewertung jedenfalls nicht. Expertinnen und Experten sehen weiteres Potenzial und empfehlen die Aktie mit überwältigender Mehrheit zum Kauf. Bei insgesamt 23 Einschätzungen liegen 15 Kaufempfehlungen vor, weitere 5 Mal ist das Papier mit „Übergewichten“ bewertet. Demgegenüber stehen 3 neutrale Einschätzungen.

Im Mittel wird ein fairer Wert von 268,27 US-Dollar angegeben, das entspricht gegenüber dem Kurs vom Montagnachmittag einer Upside von rund 7 Prozent. Die optimistischste Einschätzung sieht Cheniere Energy vor einem Anstieg auf 300 US-Dollar, während eine der neutralen Bewertungen einen Rücksetzer bis 230 US-Dollar erwartet. Da sich die Kursziele im Mittel seit August letzten Jahres kaum verändert haben, dürften viele Expertinnen und Experten mit Anhebungen reagieren, was der Aktie weiteren Rückenwind verleihen könnte.

Cheniere Energy auf einen Blick

ISIN: US16411R2085

US16411R2085 Börsenwert: 49,55 Milliarden US-Dollar

49,55 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 0,9 Prozent

0,9 Prozent KGVe 2026: 17,6

17,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

