    Zurich reicht verbindliches Angebot für Beazley ein

    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich hat offiziell sein Angebot für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley abgegeben. An den bisherigen Angebotsbedingungen ändere sich nichts, wie einer Mitteilung von Zurich vom Montagnachmittag zu entnehmen ist. Demnach bietet Zurich den Beazley-Aktionären inklusive der zu erwartenden Dividendenzahlung insgesamt 1.335 Pence je Aktie. Der Kaufpreis liege damit bei 10,9 Milliarden US-Dollar.

    Finanzieren will Zurich die Akquisition mit bestehenden Barmitteln von rund 3,0 Milliarden Dollar, neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden sowie einer Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren über rund 5,0 Milliarden Dollar, präzisierte die Zurich am Montag frühere Angaben.

    Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen erwartet der Versicherer einen Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2026.

    Bereits Mitte Februar hatte Zurich sich verpflichtet, bis spätestens am 4. März ein verbindliches Angebot abzugeben. Dieser Verpflichtung kommt das Unternehmen nun nach. Zuvor hatte die britische Aufsichtsbehörde einer Fristverlängerung zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots auf Antrag der beiden Gesellschaften zugestimmt.

    Gemeinsam mit den Briten will die Zurich laut eigenen Angaben einen weltweit führenden Anbieter von Spezialversicherungen in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufbauen. Das Prämienvolumen soll gegen 15 Milliarden Dollar betragen, dabei stammen gut 9 Milliarden aus den entsprechenden Bereichen der Zurich./cg/ra/AWP/jha

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
