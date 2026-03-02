Zurich reicht verbindliches Angebot für Beazley ein

Finanzieren will Zurich die Akquisition mit bestehenden Barmitteln von rund 3,0 Milliarden Dollar, neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden sowie einer Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren über rund 5,0 Milliarden Dollar, präzisierte die Zurich am Montag frühere Angaben.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich hat offiziell sein Angebot für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley abgegeben. An den bisherigen Angebotsbedingungen ändere sich nichts, wie einer Mitteilung von Zurich vom Montagnachmittag zu entnehmen ist. Demnach bietet Zurich den Beazley-Aktionären inklusive der zu erwartenden Dividendenzahlung insgesamt 1.335 Pence je Aktie. Der Kaufpreis liege damit bei 10,9 Milliarden US-Dollar.

Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen erwartet der Versicherer einen Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2026.

Bereits Mitte Februar hatte Zurich sich verpflichtet, bis spätestens am 4. März ein verbindliches Angebot abzugeben. Dieser Verpflichtung kommt das Unternehmen nun nach. Zuvor hatte die britische Aufsichtsbehörde einer Fristverlängerung zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots auf Antrag der beiden Gesellschaften zugestimmt.

Gemeinsam mit den Briten will die Zurich laut eigenen Angaben einen weltweit führenden Anbieter von Spezialversicherungen in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufbauen. Das Prämienvolumen soll gegen 15 Milliarden Dollar betragen, dabei stammen gut 9 Milliarden aus den entsprechenden Bereichen der Zurich./cg/ra/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 628,4 auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 16:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +3,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,66 %. Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 91,98 Mrd.. Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 28,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 574,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 656,00CHF was eine Bandbreite von -17,42 %/+4,18 % bedeutet.



