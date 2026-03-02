Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 10,16 auf Tradegate (02. März 2026, 16:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -7,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 9,67 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,06 %/-11,85 % bedeutet.