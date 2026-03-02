Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie dreht auf +10,33 % - 02.03.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte bisher um +10,33 % auf 118,60€ zulegen. Das sind +11,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 118,60€, mit einem Plus von +10,33 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -28,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +11,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -17,91 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,16 % 1 Monat -9,28 % 3 Monate -28,40 % 1 Jahr -56,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategy (A) – Schwerpunkt ist die Kursentwicklung der Aktie im Zusammenhang mit der BTC-Bilanz und dem Strategy-Produkt. Diskussionen drehen sich um weitere BTC-Käufe, deren Einfluss auf Eigenkapital und den BTC-Bestand pro Aktie (mnav) sowie mögliche Verwässerung. Zudem werden Szenarien einer Outperformance des Strategy-Ansatzes gegenüber BTC diskutiert, inklusive Hebelmechanismen, Wandelanleihen und Steueraspekten. Geopolitische News werden nur als Marktimpuls gesehen.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 314 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,40 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. IBM notiert im Plus, mit +0,25 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,72 %. Oracle legt um +3,54 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,23 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.