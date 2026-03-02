Devisen
Iran-Krieg belastet den Euro - Weltleitwährung US-Dollar gefragt
- Euro bei 1,1689$; Nachfrage nach Dollar steigt
- USA/Israel töten Chamenei; Konflikt eskaliert!
- Dollar als Fluchtwährung; Öl treibt Zinssorgen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat zum Wochenstart die Nachfrage nach dem US-Dollar angetrieben. Der Kurs des Euro geriet unter Druck. Am Montagnachmittag mussten für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1689 Dollar gezahlt werden und damit über einen Cent weniger als vor dem Wochenende. Der Euro fiel auf das Niveau von Ende Januar zurück.
Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1698 (Freitag: 1,1805) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8548 (0,8470) Euro.
Die USA und Israel hatten den Iran am Samstag angegriffen und dabei unter anderem auch das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Mittlerweile weitet sich der Krieg immer weiter aus. Die libanesische Hisbollah-Miliz feuerte in der Nacht Raketen auf Israel ab und greift damit an der Seite Teherans in den Kampf ein. Die USA und Israel setzen ihre Angriffe im Iran indes fort - auch die Gegenangriffe Teherans auf Israel und Golfstaaten gingen weiter.
"Zunächst einmal profitiert der US-Dollar in Kriegssituationen in der Regel, da er die Weltleitwährung ist", schrieb Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. "Soll heißen: Ein erheblicher Teil der grenzüberschreitenden Kredite und Anleihen sind in US-Dollar denominiert. Um Zahlungsfähigkeit für den Fall der Fälle sicherzustellen, steigt die Nachfrage nach der US-Währung in unsicheren Zeiten daher."
Zudem dürfte sich die US-Wirtschaft gegenüber einem möglichen Ölpreisschock als widerstandsfähiger erweisen als die Wirtschaft im Euroraum. Dies gelte nicht zuletzt, weil die Eurozone ein Netto-Ölimporteur sei, sagte die Commerzbank-Expertin. Daher könnte die US-Notenbank auf die inflationären Folgen eines Ölpreisanstiegs mit kräftigeren Zinserhöhungen reagieren als die Europäische Zentralbank, die dann mehr Rücksicht auf eine schwächelnde Konjunktur nehmen müsste. Vieles hänge daher nun von der Dauer des Krieges und des Anstiegs der Ölpreise ab.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8739 (0,8763) britische Pfund, 184,19 (184,13) japanische Yen und 0,9117 (0,9104) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.343 Dollar. Das waren etwa 64 Dollar mehr als am Freitag./la/jha/
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #10
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1813
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind direkt unter das Vorjahreshoch zurückgekommen. In der vergangenen Woche hat sich der Kurs jedoch in einer engen Handelsspanne an der 1,18er-Marke stabilisiert. Ein Ausbruch aus dieser Tradingrange dürfte zum Wochenstart am Montag einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf liefern. Mit Blick auf die weltpolitische Lage sind stärkere Bewegungen zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1740 bis 1,1830
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1834 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1766 = Vorwochentief | 1,1608 | 1,1575
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag herauskristallisieren, in welche Richtung das Währungspaar tendiert. Bei einem Erholungsversuch dürfte mit Widerstand zu rechnen sein, Wahrscheinlicher wäre jedoch ein Bruch unter das Vorwochentief, dem schwächere Notierungen in Richtung des 1,16er-Bereichs folgen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1790 bis 1,1860 alternativ 1,1690 bis 1,1780
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart notiert der Kurs unter dem Vorjahreshoch. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro nach volatilen Bewegungen weiter nachgeben und eher in Richtung der 1,15er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1590 bis 1,1860
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde ein Bruch der 200-Tage-Linie weitere Schwäche nach sich ziehen und die bisherigen Jahresgewinne aufzehren. Sollte der Verkaufsdruck hingegen bereits an der 1,17er-Marke abgefangen werden, bliebe noch eine Fortsetzung der Seitwärtstendenz zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1440 bis 1,1710 alternativ 1,1690 bis 1,1810
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
