Silver One beginnt mit Kernbohrungen für geotechnische Untersuchung der Grubenwände auf seinem Projekt Candelaria, Nevada

Vancouver, British Columbia--(2. März 2026) / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE) (OTCQX: SLVRF) (FWB: BRK1) („Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem Kernbohrprogramm begonnen hat, das wichtige geotechnische Daten für sein Silberprojekt Candelaria in Nevada liefern wird. Parallel dazu hat das Unternehmen das weltweit anerkannte geotechnisches Ingenieurbüro Call & Nicholas, Inc. mit der Durchführung einer Untersuchung der Stabilität der Grubenwände auf dem Niveau einer vorläufigen Machbarkeitsstudie („PFS“) beauftragt, um ein konzeptionelles PFS-Tagebaumodell zu unterstützen. Diese Arbeiten stellen einen wichtigen Fortschritt für die geplante PFS des Unternehmens dar, deren Fertigstellung für das vierte Quartal 2026 vorgesehen ist.

Das Bohrprogramm umfasst neun Kernbohrlöcher mit einem Durchmesser von 63,5 mm (HQ) und einer Gesamtlänge von etwa 1.900 Metern, die strategisch innerhalb und entlang der Ränder des geplanten Tagebauumrisses positioniert sind (siehe Abbildung 1). Die daraus gewonnenen geotechnischen Daten werden als Grundlage für die Gestaltung der Grubenwände dienen, die Minenplanung optimieren und die langfristige Betriebssicherheit und -effizienz unterstützen.

Candelaria ist eines der vielversprechendsten sich entwickelnden Silberprojekte in den Vereinigten Staaten. Als ehemalige produzierende Mine mit einer langen erfolgreichen Betriebsgeschichte profitiert das Projekt von früheren Genehmigungen, einer ausgezeichneten Infrastruktur (einschließlich Strom- und Wasserversorgung), einer ganzjährigen Straßenanbindung und einem erheblichen Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen in Streichrichtung und in der Tiefe. Angesichts dieser Vorteile bietet Candelaria eine seltene Kombination aus Größe, Einfachheit und Wachstumschancen in einer Tier-1-Jurisdiktion.

Das Projekt beherbergt derzeit eine beträchtliche Ressource, die potenziell für die Tagebauerschließung geeignet ist, darunter:

- Nachgewiesen & Angedeutet („M&I“): 22.070.000 Tonnen mit einem Gehalt von 94 g/t Ag und 0,20 g/t Au, die 66,754 Millionen Unzen Silber und 141.400 Unzen Gold oder 70,84 Millionen Unzen AgÄq enthalten.

- Vermutet: 2.960.000 Tonnen mit einem Gehalt von 68 g/t Ag und 0,18 g/t Au, die 6,462 Millionen Unzen Silber und 17.000 Unzen Gold oder 7,00 Millionen Unzen AgÄq enthalten.