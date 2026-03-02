US-Schuldenkrise: Iran-Eskalation sprengt den Zinsplan

Lange Zeit sah es so aus, als könnten die USA aufatmen. Vor wenigen Tagen sank die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Staatsanleihen erstmals seit November wieder unter die Marke von 4,0 Prozent. Die Märkte wetteten fest auf baldige Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed), um die Konjunktur zu stützen und die Refinanzierung des Staates zu erleichtern. Doch mit den Luftschlägen gegen den Iran und der Blockade der Straße von Hormus hat sich das Blatt dramatisch gewendet.

Normalerweise flüchten Investoren in Krisenzeiten in US-Staatsanleihen (Treasuries) als "sicheren Hafen". Diesmal blieb dieser Effekt aus. Stattdessen verkauften Händler ihre Papiere, was die Renditen nach oben trieb: Die 10-jährigen Noten sprangen am Montag um fünf Basispunkte hoch auf 3,99 Prozent, während die besonders zinssensiblen 2-jährigen Anleihen sechs Basispunkte auf 3,44 Prozent kletterten, zeigen Bloomberg-Daten.

Der Grund für die Reaktion liegt darin, dass die Angst vor einer neuen Inflationswelle schwerer wiegt als das Sicherheitsbedürfnis. Durch den massiven Anstieg der Ölpreise – Brent-Öl verteuerte sich binnen Minuten um 13 Prozent – drohen die Energiekosten weltweit zu explodieren. Analysten wie Scott Anderson von BMO Capital Markets warnen, dass jeder Anstieg des Ölpreises um 10 US-Dollar die Inflation um 0,2 Prozent bis 0,4 Prozent anheizen kann.

Die Fed in der Klemme

Für die US-Notenbank ist das ein Albtraum-Szenario. Eigentlich sollte das Jahr 2026 im Zeichen der Lockerung stehen. Nun revidieren die Geldmärkte ihre Erwartungen: Die erste Zinssenkung wird nicht mehr im Juni, sondern frühestens im September erwartet. "Das Argument für niedrigere Zinsen verdampft vor unseren Augen", konstatiert der Ökonom Brian Bethune vom Boston College im Interview mit MarketWatch. Einige Experten spekulieren sogar, dass die Fed gezwungen sein könnte, die Zinsen bei einem anhaltenden Ölschock wieder anzuheben, um die Inflation bei 3 Prozent zu deckeln.

Zusätzlich verschärft die aggressive Zollpolitik der Trump-Administration den Preisdruck. Da sowohl Zölle als auch Ölpreise als "Angebots-Schocks" wirken, kann die Fed diese kaum mit ihren klassischen Werkzeugen steuern, die primär die Nachfrage beeinflussen.

Gefahr für die US-Staatsfinanzierung

Besonders brisant ist die Lage für den US-Haushalt. Die USA müssen allein in diesem Jahr Rekordmengen an neuen Schulden aufnehmen. Um neue Defizite zu decken und alte Schulden zu refinanzieren, muss das US-Finanzministerium dieses Jahr fast 2 Billionen US-Dollar an Staatsanleihen auf den Markt werfen. Allein für das erste Quartal (Januar–März 2026) schätzt das Finanzministerium den Bedarf an neuen marktfähigen Schulden auf 574 Milliarden US-Dollar.

Rund 33 Prozent der gesamten ausstehenden marktfähigen Schulden müssen innerhalb der nächsten 12 Monate refinanziert werden – und das wahrscheinlich zu höheren Zinsen als zum Zeitpunkt ihrer ursprünglichen Begebung. Steigende Renditen bedeuten für Washington Milliarden an zusätzlichen Zinskosten.

Das Kalkül der Märkte ist nun zweigeteilt: Kurzfristig treibt der Ölpreis die Zinsen hoch. Sollte der Konflikt jedoch monatelang anhalten und die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen, könnten Treasuries doch noch als Rettungsanker gesucht werden – dann allerdings um den Preis einer schweren Wirtschaftskrise.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion