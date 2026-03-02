Pay-TV-Vertrag von NFL und DAZN überraschend beendet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 36,70 auf Tradegate (02. März 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,53 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -20,77 %/-7,10 % bedeutet.