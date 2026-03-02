Pay-TV-Vertrag von NFL und DAZN überraschend beendet
- DAZN und NFL beenden Vertrag vorzeitig sofort.
- DAZN behält NFL Game Pass weltw. bis 2033 inkl.
- Offiziell keine Aussage; RTL zeigt viel FreeTV
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen NFL-Fans müssen sich umstellen: Der Streaming-Dienst DAZN und die nordamerikanische Football-Liga haben ihren noch zwei Jahre laufenden Fünfjahresvertrag überraschend beendet. Entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur decken sich mit einem Bericht der "Sport Bild". Offiziell wollten sich weder NFL noch DAZN äußern.
DAZN hat bisher einzelne Spiele und die deutschsprachige Konferenz "ENDZN" gezeigt. Der Streaming-Dienst behält den sogenannten NFL Game Pass, den DAZN weltweit bis 2033 vertreibt. In diesem sind alle NFL-Einzelspiele mit US-Originalkommentar und die Konferenz "RedZone" enthalten. Ein großes Free-TV-Angebot gibt es bei RTL./jrz/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 36,70 auf Tradegate (02. März 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,53 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -20,77 %/-7,10 % bedeutet.
Ich würde ein kleinen Besen freesen wenn die Aktie (ohne Marktcrash) vor der HV noch mal unter 34€ geht, auf einen Trade jetzt noch zu hoffen, Respekt !
Ich erwarte 7,00 - 7,25 € Dividende...also reguläre ungekürzte Dividendenpolitik sowie die fette Sonderdividende...
Hier aufgelistet die Key Facts aus den HJ Bericht.
H1/2025: RTL Group beschleunigt Transformation durch dynamisches Streaming-Wachstum, langfristige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und Akquisition von Sky Deutschland
- Streaming-Wachstum: Anzahl der zahlenden Abonnenten stieg um 15,3 Prozent auf 7,2 Millionen; Streaming-Umsatz wuchs um 27,0 Prozent; Streaming-Anlaufverluste wurden im ersten Halbjahr 2025 auf 34 Millionen Euro mehr als halbiert
-
- Langfristige Fortführung der Streaming-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bis mindestens 2030
-
- Geplante Akquisition von Sky Deutschland (DACH), um das Streaming-Geschäft der RTL Group deutlich auszubauen und ihre Erlösströme weiter zu diversifizieren
-
- Signifikante Wertschaffung: Verkauf von RTL Nederland an DPG Media für 1,1 Milliarden Euro abgeschlossen; erwartete Dividende aus der Transaktion in Höhe von 5 Euro pro Aktie
-
- H1/2025: Gesamtumsatz in Höhe von 2,8 Milliarden Euro (H1/2024: 2,9 Milliarden Euro); Adjusted EBITA in Höhe von 160 Millionen Euro (H1/2024: 172 Millionen Euro), durch Kostendisziplin weitgehend im Rahmen der Erwartungen
-
- TV-Werbeumsatz sank um 6,9 Prozent, Digital-Werbeumsatz stieg um 27,1 Prozent im ersten Halbjahr 2025
-
- Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Anstieg des Adjusted EBITA auf rund 780 Millionen Euro, sofern – wie derzeit erwartet – der TV-Werbeumsatz der RTL Group im zweiten Halbjahr 2025 um 2 bis 3 Prozent steigt