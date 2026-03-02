    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Mehr als 450 Flüge an deutschen Flughäfen fallen aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 450 Flüge bis 5. März, 135.000 Passagiere
    • Verbindungen u.a. nach Dubai, Beirut, Tel Aviv
    • Sicherheit vorrangig; Passagiere prüfen Status
    BERLIN (dpa-AFX) - Die Lage im Nahen Osten wirkt sich deutlich auf den Luftverkehr in Deutschland aus. An den acht größten Flughäfen hierzulande fallen bis zum 5. März mehr als 450 Flüge aus, wie der Flughafenverband ADV mitteilte. Betroffen sind demnach unter anderem Verbindungen nach Abu Dhabi, Amman, Beirut, Doha, Dubai, Erbil, Sulaymaniyah und Tel Aviv. Rund 135.000 Passagiere könnten ihre Reise derzeit nicht wie geplant antreten.

    Israel und die USA hatten am Samstagmorgen Luft- und Raketenangriffe auf Ziele im Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf Ziele in der Golfregion. Infolge der Eskalation sitzen viele Reisende im Nahen Osten fest. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands sind aktuell rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen.

    Flughäfen wollen Auswirkungen für Reisende begrenzen

    "Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten zeigen in aller Deutlichkeit, wie sensibel und verletzlich die globalen Verkehrsströme auf geopolitische Krisen reagieren", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Kurzfristige Luftraumsperrungen und Flugausfälle stellten Airlines, Flughäfen und Behörden vor erhebliche operative Herausforderungen. Sicherheit habe oberste Priorität, Entscheidungen würden in enger Abstimmung mit nationalen und internationalen Behörden getroffen.

    Die Flughäfen bemühten sich zugleich, die Auswirkungen für Passagiere so gering wie möglich zu halten und Abläufe vor Ort verlässlich zu organisieren. Betroffene Reisende sollten sich regelmäßig auf den Internetseiten ihrer Airlines über den aktuellen Flugstatus informieren und zudem die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts beachten, empfahl der Verband./kge/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,37 % und einem Kurs von 80,20 auf Tradegate (02. März 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -13,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,46 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -19,43 %/-7,92 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
