Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.309,53USD pro Feinunze und notiert damit -2,73 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 87,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -10,39 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 78,20USD und verzeichnet ein Minus von -7,05 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 71,31USD und verzeichnet ein Minus von -7,74 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.761,50USD
|-1,62 %
|Platin
|2.291,50USD
|-3,07 %
|Kupfer London Rolling
|13.144,92USD
|-1,21 %
|Aluminium
|3.195,91PKT
|+1,66 %
|Erdgas
|2,938USD
|+2,68 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -10,39 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.03.26, 17:29 Uhr.