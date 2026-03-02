Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.309,53USD pro Feinunze und notiert damit -2,73 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 87,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -10,39 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 78,20USD und verzeichnet ein Minus von -7,05 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 71,31USD und verzeichnet ein Minus von -7,74 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.761,50 USD -1,62 % Platin 2.291,50 USD -3,07 % Kupfer London Rolling 13.144,92 USD -1,21 % Aluminium 3.195,91 PKT +1,66 % Erdgas 2,938 USD +2,68 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -10,39 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.03.26, 17:29 Uhr.