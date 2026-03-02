    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS 3

    Rüstungsbranche überwiegend gefragt mit Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsaktien steigen trotz schwachem Markt!!
    • Erwartung: Mehr Rüstungsausgaben und Nachfrage
    • Europäische und US Rüstungstitel stark gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse)

    FRANKFURT/PARIS/LONDON/MAILAND/NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien aus der Rüstungsbranche sind am Montag gegen die allgemeine Kursschwäche an Europas Börsen überwiegend gekauft worden. Auch in New York waren diese Werte gefragt. Sie gelten als potenzielle Profiteure der Eskalation im Nahen Osten.

    Im MDax stemmten sich Hensoldt sowie Renk mit Gewinnen von zuletzt 4,9 und 3,5 Prozent gegen den schwachen Markt. Die Papiere des U-Boot-Herstellers TKMS drehten zwar mit 0,8 Prozent ins Minus, lagen damit im Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen aber immer noch vergleichsweise weit vorn. Ähnliches galt - ungeachtet der Kursverluste von 1,8 Prozent - für die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall im Leitindex Dax.

    "Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die anschließenden Vergeltungsschläge dürften den Blick von Investoren auf Raketenabwehrsysteme richten", schrieb Analyst Charles Armitage von der Citigroup. Zudem dürften die USA die Rüstungsausgaben aufstocken. Er nannte unter anderen die Systeme Iris-T SLM der Hersteller Diehl und Hensoldt sowie das System Skyranger von Rheinmetall.

    "Die Eskalation der Spannungen in der Region sollte den Aktien der europäischen Verteidigungsbranche weitere Unterstützung verleihen", schrieb Chloe LeMarie von der Investmentbank Jefferies. Der Konflikt komme zu zahlreichen ohnehin schon existierenden geopolitischen Spannungen hinzu.

    Auch in Europa waren Rüstungstitel gefragt. Die Papiere von BAE Systems führten mit plus 5,1 Prozent die Gewinnerliste im britischen FTSE 100 an und erreichten ein Rekordhoch. Mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent in den USA würde der breit aufgestellte Waffenproduzent unter den europäischen Herstellern am stärksten von höheren Rüstungsausgaben der USA profitieren, so Charles Armitage von der Citigroup.

    Dem französischen Branchenkollegen Thales reichte ein Kursanstieg um 0,9 Prozent für einen der vorderen Plätze im französischen Cac 40. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Radarsysteme und unterstützt Streitkräfte bei der Sicherung kritischer Infrastruktur. In Mailand gewannen Aktien von Leonardo 3,3 Prozent. Der Technologiekonzern stellt Hubschrauber und Militärflugzeuge sowie elektronische Überwachungssysteme her.

    In den USA gewannen die Rüstungsaktien RTX 3,6 Prozent und die von Lockheed Martin 2,2 Prozent. Lockheed beliefert die US-Armee mit dem THAAD-Raketenabwehrsystem./bek/tih/gl/nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 25,56 auf Tradegate (02. März 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,18 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.078,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +3,56 %/+34,02 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Erwartungen zu Kursverlauf und Bewertung der Rheinmetall‑Aktie: kurzfristig wird die Aktie als Relativgewinner bei geopolitischen Krisen gesehen (aktuelle Indikation ~1.735 €), Trader diskutieren technische Marken (Nachfrage-Range 1.560–1.610 €, CEO‑Kauf bei ~1.572 €) sowie die andauernde Konsolidierung. Fundamental spielen volle Auftragsbücher, der Dänemark‑Auftrag, MGCS‑Unsicherheit, Gewinn‑Guidance und die März‑Zahlen eine Rolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
