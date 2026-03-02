    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsUran RohstoffvorwärtsNachrichten zu Uran

    Uran-Importe

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Greenpeace blockiert Frachter in Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Greenpeace stört Frachtschiff, 4 in Gewahrsam.
    • Frankreich importiert weiter Uran aus Russland
    • Rosatom-Deal mit ANF in Lingen löst Kritik aus
    Uran-Importe - Greenpeace blockiert Frachter in Frankreich
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DÜNKIRCHEN (dpa-AFX) - Bei einer Aktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace gegen französische Uran-Geschäfte mit Russland am Hafen von Dünkirchen sind vier Menschen in Polizeigewahrsam gekommen, darunter auch Deutsche. Die Betroffenen hätten sich an einer Schleuse angekettet, teilte die Staatsanwältin von Dünkirchen, Charlotte Huet, mit. Es sei eine Ermittlung eingeleitet worden wegen der Behinderung der Ausübung der Berufsfreiheit und des Eindringens in einen beschränkten Hafenbereich. Nach Angaben von Greenpeace blockierten Aktivistinnen und Aktivisten ein Frachtschiff.

    Das Schiff "Mikhail Dudin" aus Sankt Petersburg transportiert demnach regelmäßig angereichertes oder natürliches Uran. Rund 20 Aktivistinnen und Aktivisten seien an der Aktion am Morgen beteiligt gewesen.

    Tonnenweise Uran-Importe aus Russland nach Europa

    Zolldaten zeigen laut Recherchen von Greenpeace und französischen Medien, dass Frankreich trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin tonnenweise russisches Uran importiert, auch wenn der Anteil an den gesamten Uranimporten demnach zurückgeht. Offizielle Angaben zu den Importen gibt es nicht, Greenpeace kritisiert einen nur bruchstückhaften Zugang zu Zolldaten. 2024 und 2025 kam angereichertes Uran den Angaben nach hauptsächlich aus Deutschland und den Niederlanden nach Frankreich. Es sei nicht auszuschließen, dass das in den Anreicherungsanlagen dieser Länder verwendete Uran aus dem Einflussbereich Russlands stamme, hieß es.

    Der Kernkraftsektor und der russische Nuklearkonzern Rosatom sind von direkten EU-Sanktionen bisher nicht betroffen. "Der Handel, der indirekt Putins Krieg mitfinanziert, muss aufhören", sagte Greenpeace-Atomexpertin Pauline Boyer laut Mitteilung.

    Auch nach Deutschland kam nach Kriegsbeginn in der Ukraine tonnenweise Uran aus Russland, zur Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen. Derzeit kritisieren Atomkraftgegner eine geplante Kooperation mit Rosatom. Der russische Konzern soll in die in Lingen ansässige Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), eine Tochtergesellschaft des französischen Atomkonzerns Framatome, einsteigen. ANF will auch Brennelemente für russische Reaktortypen herstellen. Die Kooperation muss noch behördlich genehmigt werden./vni/DP/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Uran

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Uran. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Uran-Importe Greenpeace blockiert Frachter in Frankreich Bei einer Aktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace gegen französische Uran-Geschäfte mit Russland am Hafen von Dünkirchen sind vier Menschen in Polizeigewahrsam gekommen, darunter auch Deutsche. Die Betroffenen hätten sich an einer Schleuse …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     