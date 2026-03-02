Trump
Die große Angriffswelle auf den Iran steht noch bevor
- Trump kündigt verstärkte Angriffe gegen Iran!!
- Trump: "Wir haben noch nicht angefangen"-bald!
- USA haben 49 iranische Anführer ausgeschaltet!!
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Angriffe auf den Iran noch verstärken. "Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen", sagte er in einem Interview dem Sender CNN. "Die große Welle kommt bald."
Trump sagte, die Attacken liefen bislang sehr gut. "Wir prügeln sie windelweich." Er bekräftigte sein Ziel, den Krieg in etwa vier Wochen zu beenden. "Wir sind dem Zeitplan sogar voraus." Bislang hätten die USA 49 iranische Anführer ausgeschaltet. "Sie wissen nicht einmal, wer sie derzeit anführt."
Als größte Überraschung nannte Trump die Angriffe des Irans auf die arabischen Staaten in der Region und deren Reaktion. "Sie wollten sich nur sehr geringfügig beteiligen. Und jetzt bestehen sie darauf, einbezogen zu werden."/jcf/DP/nas
Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?
Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?
Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!
