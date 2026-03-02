    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsAluminium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Aluminium

    Logistik / Aluminium

    Straße von Hormus: Nadelöhr für Energie- und Aluminiumpreise

    Ein Nadelöhr, das mehr ist als Geografie sondern ein Preisbildungsspot für Energie und Rohstoffe

    Die Straße von Hormuz ist kein „kritischer Seeweg“ im abstrakten Sinn, sondern ein Preisbildungsraum: Wenn sich dort das Risiko verändert, verschieben sich binnen Stunden Risikoaufschläge, Versicherungsbedingungen, Frachtraten – und damit die realen Kosten entlang ganzer Wertschöpfungsketten. Der Grund ist banal und brutal zugleich: Ein erheblicher Teil der Energie- und Rohstoffströme aus dem Persischen Golf muss durch diese Meerenge, und Alternativen (Pipelines, Umwege, Umladeketten) sind in der Praxis zu begrenzt oder zu langsam, um einen Schock kurzfristig zu neutralisieren.

    Die letzten 72 Stunden: Von „Risiko“ zu „Störung“

    In den vergangenen drei Tagen hat sich die Lage von einer klassischen „Spannungslage“ zu handfesten Unterbrechungs- und Stillstandsrisiken entwickelt. Reuters berichtet über eine Welle von Angriffen und Gegenangriffen mit Ausfällen bzw. präventiven Shutdowns an zentralen Energieanlagen in der Region – darunter Qatars LNG-Cluster Ras Laffan, der für das globale Gasangebot eine Schlüsselrolle spielt.

    Gleichzeitig hat die maritime Seite des Problems eine neue Qualität erreicht: Laut Reuters wurden mehrere Tanker beschädigt, es gab Tote unter Seeleuten, und rund 150 Schiffe seien zeitweise in der Region gestrandet bzw. blockiert worden. Besonders marktbewegend: Versicherer ziehen War-Risk-Deckungen zurück bzw. kündigen an, die Deckung für den Golf ab 5. März 2026 zu beenden – ein Punkt, an dem Kapitäne und Reedereien nicht mehr über „Mut“ entscheiden, sondern über Versicherbarkeit.

    Gaspreis-Schock: Katar als Multiplikator

    Der Gasmarkt hat am schnellsten reagiert – weil LNG in Europa seit den letzten Jahren ein strategischer Ausgleichsmechanismus ist und weil Katar als Anbieter nicht substituierbar ist. Reuters beschreibt, dass QatarEnergy die LNG-Produktion ausgesetzt hat und eine Force-Majeure-Situation vorbereitet – relevant, weil Katar rund 20 Prozent der weltweiten LNG-Exporte stellt und diese Mengen praktisch vollständig den maritimen Korridor über Hormuz brauchen.

    Entsprechend schossen europäische Großhandelspreise nach oben: Reuters beziffert den Sprung bei europäischen Gaspreisen auf rund +46 %, weitere marktnahe Berichte sprechen von bis zu ~50 Prozent.
    Das ist nicht nur ein „Energie“-Thema. Es ist ein Industriekosten-Thema: Gas ist in Europa Preisanker für Strom in bestimmten Stunden, Prozessenergie in der Industrie, und ein zentraler Input für Chemie- und Grundstoffketten. Wenn Gas so springt, springt die Kostenbasis – und mit ihr die Preis- und Margenlogik vieler Industrien.

