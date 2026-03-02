    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Kursverluste - Iran-Krieg weckt Inflationssorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran-Krieg stoppt Rallye US-Staatsanleihen nun!
    • T-Note-Future -0,62% auf 113,16; Rendite 4,04%
    • Konflikt treibt Öl, Inflations- und Zinsängste.
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat am Montag die jüngste Rally der US-Staatsanleihen unterbrochen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,62 Prozent auf 113,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen zog im Gegenzug auf 4,04 Prozent an.

    Die Sorge vor einem Flächenbrand im Nahen Osten wächst. Die USA und Israel greifen weiter Ziele im Iran an, Teheran antwortet mit Gegenschlägen auf Israel und andere Länder. Der Krieg hat inzwischen nicht nur die Golfstaaten, sondern auch den Libanon erfasst. Von dort schoss die mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz Raketen auf das Nachbarland Israel ab - als Vergeltung für die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei. Israel reagierte mit Gegenangriffen.

    Die US-Staatsanleihen konnten in diesem Umfeld nicht von ihrem Status als sicherer Hafen profitieren. Denn der Iran-Krieg dürfte nach Einschätzung von Experten die Ölpreise noch weiter in die Höhe treiben, was Inflationsgefahren birgt. Dies lässt am Kapitalmarkt die Zinsen steigen, denn es wird befürchtet, dass die Notenbanken bald entsprechend gegensteuern könnten.

    Am Nachmittag stützten Konjunkturdaten aus den USA die Renditen zusätzlich. Die Stimmung in der Industrie hat sich im Februar nicht so stark verschlechtert wie erwartet. Zudem stieg der Unterindex für die bezahlten Preise deutlich stärker als von Analysten erwartet./la/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
