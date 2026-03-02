Termine bis 16. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz) 10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen 18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 16. März

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 2/26



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26

00:50 JPN: Investitionen Q4/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln

DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen

07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)

07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen

07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26 18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen



DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26

11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26

10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)

07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Jahreszahlen

NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen

USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 1/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU



ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)



CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26



TERMINE SONSTIGES

CHN: Nationaler Volkskongress, Peking



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen



DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26

02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26



TERMINE SONSTIGES

DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)

EUR: Treffen der Euro-Gruppe



EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen

09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen



ESP: Repsol (Capital Markets Day)



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 2/26

CHN: Im- und Exporte 2/26

00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26



SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen

07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Realeinkommen 2/26



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

CHE: DSM-Firmenich, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia

18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. ITA: De Longhi, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: Bauproduktion 1/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26

13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26

17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26



SONSTIGE TERMINE

CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen

07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen

10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung



CHE: Tecan, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26

03:00 CHN: Industrieprodukion 2/26

10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

14:00 POL: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Empire State Bericht 3/26

14:15 USA: Industrieproduktion 2/26

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München

Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel



--------------------------------------------------------------------------------------- °



