JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sie sehe die erste Kooperation des Auto- und Industriezulieferers mit einem chinesischen Unternehmen im wachstumsträchtigen Geschäft mit humanoiden Robotern positiv, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Diese untermauere das Wachstumspotenzial in China, den USA und Europa./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 10,02EUR auf Tradegate (02. März 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,60

Kursziel alt: 12,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



