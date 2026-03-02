JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sie sehe die erste Kooperation des Auto- und Industriezulieferers mit einem chinesischen Unternehmen im wachstumsträchtigen Geschäft mit humanoiden Robotern positiv, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Diese untermauere das Wachstumspotenzial in China, den USA und Europa./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 10,02EUR auf Tradegate (02. März 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,60
Kursziel alt: 12,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
