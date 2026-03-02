    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Der Börsen-Tag

    DAX bricht ein, Wall Street hält sich: So hart trifft es deutsche Aktien

    Deutsche Indizes rutschen deutlich ab, während die US-Märkte erstaunlich robust bleiben – ein Handelstag mit klarer Transatlantik-Spaltung und teils heftigen Ausschlägen.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks zeigen sich heute überwiegend schwächer, wobei die deutschen Börsen deutlich stärker unter Druck stehen als die US-Märkte. In Frankfurt verzeichnet der DAX mit einem Minus von 1,83 Prozent auf 24.711,24 Punkte die deutlichste Korrektur unter den betrachteten Indizes. Auch die Nebenwerte geraten spürbar unter Druck: Der MDAX verliert 1,62 Prozent auf 30.924,58 Punkte, der SDAX gibt um 1,21 Prozent auf 17.888,21 Punkte nach. Etwas moderater fällt das Minus im TecDAX aus, der Technologieindex sinkt um 1,09 Prozent auf 3.734,01 Punkte. Im Vergleich dazu halten sich die US-Börsen deutlich stabiler. Der Dow Jones notiert nahezu unverändert mit einem leichten Minus von 0,06 Prozent bei 48.945,91 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich sogar leicht ins Plus retten und gewinnt 0,04 Prozent auf 6.878,41 Punkte. Damit zeigt sich ein klares Bild: Während die deutschen Leit- und Nebenwerteindizes geschlossen und teils deutlich im Minus liegen, präsentieren sich die US-Märkte vergleichsweise robust und weitgehend seitwärts, mit einem leichten Vorteil für den S&P 500.

    DAX

    Im DAX stachen RWE (+1,37 %) und Deutsche Börse (+1,21 %) als Tagesgewinner hervor; Fresenius Medical Care legte moderat um 0,53 % zu. Demgegenüber fielen Volkswagen Vz (-4,83 %), Zalando (-4,77 %) und BMW (-4,54 %) deutlich ab. Die Spanne zwischen größtem Plus und größtem Minus beträgt damit 6,20 Prozentpunkte – die Gewinnerentwicklungen blieben insgesamt schwächer als die Verluste.

    MDAX

    Im MDAX führten AIXTRON (+8,23 %), HENSOLDT (+4,65 %) und RENK (+3,14 %) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen TUI (-9,05 %), Delivery Hero (-8,14 %) und Wacker Chemie (-6,40 %). Die Volatilität ist hoch: Zwischen Spitzengewinn und -verlust liegen 17,28 Prozentpunkte, die Verluste also teilweise deutlich ausgeprägter als die meisten Zugewinne.

    SDAX

    Im SDAX zeigten Elmos Semiconductor (+3,69 %), Alzchem (+3,60 %) und Ottobock (+1,75 %) Stärke. Demgegenüber fielen Nagarro (-8,53 %), Douglas (-6,11 %) und SMA Solar Technology (-5,57 %) stark zurück. Die Differenz zwischen Top- und Flopwert beträgt 12,22 Prozentpunkte und verdeutlicht scharfe Sektorbewegungen, vor allem bei Technologie- und Dienstleistungswerten.

    TecDAX

    Im TecDAX dominieren AIXTRON (+8,23 %) und HENSOLDT (+4,65 %), begleitet von Elmos (+3,69 %). Auf der Verliererseite finden sich Nagarro (-8,53 %), SMA Solar Technology (-5,57 %) und Carl Zeiss Meditec (-4,15 %). Auch hier ist die Spannweite groß (16,76 Prozentpunkte), wobei starke Technologiegewinne auf ebenso kräftige Verluste treffen.

    Dow Jones

    Im Dow Jones legten NVIDIA (+2,30 %), Chevron (+1,25 %) und Microsoft (+1,05 %) zu. Die größten Rückgänge verzeichneten Sherwin-Williams (-3,09 %), The Home Depot (-2,72 %) und Nike (-2,35 %). Die Bandbreite bleibt mit 5,39 Prozentpunkten vergleichsweise moderat.

    S&P 500

    Starke Tagesgewinner im S&P 500 waren Palantir (+5,64 %), Marathon Petroleum (+4,78 %) und Northrop Grumman (+4,29 %). Auf der Verliererseite lagen Te Connectivity (-9,49 %), Carnival (-8,03 %) und Amphenol A (-6,51 %). Die Differenz von 15,13 Prozentpunkten zeigt ausgeprägte Einzelwertschwankungen, wobei Te Connectivity den stärksten Einbruch markierte.

    Marktweit

    Marktweit sind AIXTRON (+8,23 %) und Palantir (+5,64 %) among die größten Gewinner, während Te Connectivity (-9,49 %) den stärksten Verlust aufwies. Besonders auffällig sind wiederkehrende Gewinnernamen wie AIXTRON, HENSOLDT und Elmos sowie wiederholte Schwäche bei Nagarro und SMA Solar; europäische Mittelwertindizes (MDAX, TecDAX, SDAX) zeigen teils stärkere Ausschläge nach oben und unten als die großen US-Indizes.


