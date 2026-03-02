    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutliche Verluste wegen Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt 2,56% nach US-israelischem Angriff..
    • Unter 21/50-Tage-Linien, 25.000 in Sicht ruhig
    • MDax -2,21% EuroStoxx -2,5% US -0,5% relativ..
    Aktien Frankfurt Schluss - Deutliche Verluste wegen Iran-Krieg
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der amerikanisch-israelische Angriff auf den Iran und dessen Vergeltungsschläge haben den Dax am Montag deutlich belastet. Mit den robusteren US-Börsen konnte der deutsche Leitindex sein Minus kaum eindämmen. Dennoch sprachen Marktbeobachter von einer vergleichsweise besonnenen Reaktion der hiesigen Anleger.

    Zum Handelsende stand beim Dax ein Verlust von 2,56 Prozent auf 24.638,00 Punkte zu Buche. Damit rutschte er unter die für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien, nachdem er am Freitag zeitweise noch Kurs auf sein Rekordhoch von Mitte Januar genommen hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.623,93€
    Basispreis
    21,14
    Ask
    × 11,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.559,94€
    Basispreis
    28,51
    Ask
    × 10,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz der Unsicherheit durch den Iran-Krieg sei die 25.000-Punkte-Marke aber noch im Blickfeld, betonte Analyst Tobias Basse von der NordLB. Der Markt rechne offenbar mit einem eher kurzen Konflikt. US-Präsident Donald Trump dürfte mit Blick auf die Kongresswahlen im November, wenn alle Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Senatssitze zur Disposition stehen, kein Interesse an einer langen militärischen Auseinandersetzung haben.

    Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zum Wochenauftakt um 2,21 Prozent auf 30.863,12 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 2,5 Prozent. In London und Zürich standen ebenfalls klare Verluste zu Buche. An den New Yorker Börsen verloren der Dow Jones Industrial und der Nasdaq 100 derweil jeweils nur etwa ein halbes Prozent.

    Am Samstag hatten Israel und die USA ihren Angriff auf den Iran begonnen und dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, getötet. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion. Inzwischen weitete sich der Konflikt auf den Libanon aus, von wo mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz Raketen auf das Nachbarland Israel abfeuerten.

    In Deutschland und Europa standen die Aktien der Reise- und Touristikbranche mit am stärksten unter Druck. Für MDax-Schlusslicht Tui ging es um 9,9 Prozent und für Lufthansa um 5,2 Prozent bergab.

    Überwiegend Profiteure des Konflikts waren dagegen Rüstungsaktien. So legten die Kurse von Hensoldt und Renk im MDax um 4,9 beziehungsweise 3,6 Prozent zu. Die Papiere des U-Boot-Herstellers TKMS drehten zwar mit 0,7 Prozent ins Minus, lagen damit im MDax aber immer noch vergleichsweise weit vorn. Bei Rheinmetall reichte es mit letztlich minus 2,2 Prozent für eine etwas bessere Entwicklung als beim Dax.

    Die Aktien der Containerreederei Hapag-Lloyd stiegen um 6,4 Prozent auf ein Hoch seit Juni 2025. Angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen und der Folgen für den internationalen Schiffsverkehr dürften nun die Frachtraten steigen./gl/jha/

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 8,658 auf Tradegate (02. März 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,18 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.078,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +3,31 %/+33,70 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss Deutliche Verluste wegen Iran-Krieg Der amerikanisch-israelische Angriff auf den Iran und dessen Vergeltungsschläge haben den Dax am Montag deutlich belastet. Mit den robusteren US-Börsen konnte der deutsche Leitindex sein Minus kaum eindämmen. Dennoch sprachen Marktbeobachter von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     