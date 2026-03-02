Deutlicher Kurssprung bei der Axon Enterprise Aktie - 02.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Axon Enterprise Aktie. Mit einer Performance von +7,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Axon Enterprise Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 486,45€, mit einem Plus von +7,43 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Der heutige Anstieg bei Axon Enterprise konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,43 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +33,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Axon Enterprise -6,71 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,28 % 1 Monat +19,98 % 3 Monate -1,43 % 1 Jahr -11,11 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,42 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Axon Enterprise

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,02 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +1,74 %. L3Harris Technologies notiert im Plus, mit +3,50 %.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.