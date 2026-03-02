CIFM/interzum guangzhou 2026 verbindet globale Lieferketten

Durch die Schaffung von drei aufeinander abgestimmten Innovationsbereichen, immersiven szenariobasierten Präsentationen und interaktiven Programmen, die den Austausch innerhalb der Branche fördern, soll die Messe zu einem weltweiten Branchenmaßstab werden.

GUANGZHOU, China, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Vom 18. bis 21. und vom 28. bis 31. März findet in Guangzhou die 57. China International Furniture Fair (CIFF Guangzhou) unter dem Motto „CONNECT•CREATE" statt. Als wichtige Messe findet die CIFM / interzum guangzhou vom 28. bis 31. März unter dem Motto „Connect the World" statt und positioniert sich als globale Plattform, die Ressourcen der Industriekette effizient miteinander verbindet und einem internationalen Publikum die verbesserte und innovative Lieferkette für Wohnraum präsentiert.

Die drei Bereiche befassen sich gemeinsam mit intelligenter Produktionsmodernisierung, Design- und Materialinnovationen sowie Hardware-Erfahrungen der nächsten Generation. Der Bereich Maschinen vereint weltweit führende Maschinenmarken und fortschrittliche Technologien, um End-to-End-Lösungen für die Bereiche Holzbearbeitung, Polstermöbel, Laseranwendungen, Komponenten und Werkzeuge anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf digitalen Fertigungslinien und einer effizienten, umweltfreundlichen Fertigung liegt. Der Bereich Möbelmaterialien präsentiert Fortschritte im Oberflächendesign, in der Funktionsleistung und bei nachhaltigen, recycelbaren Materialien für Anwendungen im gesamten Wohnbereich, für maßgeschneiderte Produkte und Polstermöbel. Der Bereich Beschläge präsentiert intelligente, integrierte Beschläge – geräuschlose Bewegung, sensorgesteuerte Komponenten, elektrische Hebevorrichtungen und intelligente Verriegelungen – und demonstriert dabei Langlebigkeit, szenariobasierte Nutzung und nahtlose IoT-Integration.

Als Reaktion auf das starke Marktinteresse an szenariobasierten Lösungen wird die Ausstellung immersive Präsentationen vorstellen, die den Weg von den Produktionsursprüngen bis zu den Endanwendungen nachzeichnen. Die erweiterten CIFF LUMINOUS PATH 2.0-Routen werden transparente Tests und multisensorische Erlebnisse in den Vordergrund stellen, während die CMF Trends International Material Gallery Trendforschung in lebendige räumliche Erzählungen verwandelt. Eine neue Initiative, die Global Premiere Gala, wird strategische Produkteinführungen führender Hersteller in den Mittelpunkt stellen und damit die Rolle der Ausstellung als globale Innovationsbühne stärken. Parallel dazu werden spezielle Plattformen weiterhin international führende Materialmarken fördern und zu originellem Design inspirieren, indem sie die Kreativität an der Quelle der Herstellung erkunden.

Die CIFM/interzum guangzhou 2026 wird auch ihre Rolle als Drehscheibe für den globalen Branchendialog stärken. Aufbauend auf ihrer wachsenden internationalen Reichweite wird die Messe weiterhin führende Marken und Fachbesucher aus aller Welt anziehen und so präzise Matchmaking und langfristige Kooperationen über nationale und internationale Lieferketten hinweg ermöglichen. Durch ganzjähriges Engagement, globale Werbung und vielfältige Austauschformate wird die Plattform die internationale Zusammenarbeit weiter verbessern und die globale Sichtbarkeit der chinesischen Einrichtungsbranche erhöhen.

Fachleute aus der Branche sind eingeladen, sich im März 2026 in Guangzhou zu versammeln, um Ressourcen zu vernetzen, Erkenntnisse auszutauschen und die Zukunft der globalen Lieferkette für Einrichtungsgegenstände zu erkunden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923157/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ciff-guangzhou-2026-cifminterzum-guangzhou-2026-verbindet-globale-lieferketten-302701283.html