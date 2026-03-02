Endeavour Silver gibt Änderungen im Board und Management bekannt

George Paspalas in das Board of Directors aufgenommen, Don Gray tritt als COO zurück, Luis Castro zum COO ernannt, Gord Bussieres zum Vice President, Projects ernannt

VANCOUVER, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ...) (NYSE: EXK; TSX: EDR) gibt die Ernennung eines neuen Mitglieds des Board of Directors sowie bedeutsame Änderungen im leitenden Managementteam bekannt, während das Unternehmen in eine neue Phase des Wachstums und der Umsetzung eintritt. Endeavour betreibt zurzeit drei Untertageminen in Mexiko und Peru und verfügt über eine solide Entwicklungspipeline, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine langfristige Strategie voranzutreiben und seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, näher zu kommen.

Ernennung von George Paspalas zum Mitglied des Board of Directors von Endeavour per 1. März 2026

Herr Paspalas ist eine erfahrene Führungskraft im Bergbau mit über 40 Jahren internationaler Erfahrung im Bereich Edel- und Basismetalle. Zwischen 2013 und 2025 fungierte er als President, CEO und Direktor von MAG Silver Corp., wo er die Erschließung und die Anlaufphase der hochgradigen Silbermine Juanicipio in Mexiko leitete und das Unternehmen durch den strategischen Verkauf an Pan American Silver führte.

Im Laufe seiner Karriere hat George die Errichtung und den Betrieb von Tagebau- und Untertageminen in Regionen wie Südafrika, Tansania, Australien, Südamerika, Mexiko und Kanada überwacht und dabei seine fundierten betrieblichen und technischen Kenntnisse unter Beweis gestellt, die er in den Dienst der Sicherheit und Nachhaltigkeit stellt.

„Wir freuen uns, George im Board of Directors von Endeavour Silver willkommen zu heißen“, sagte Rex Mclennan, Chairman von Endeavour. „George teilt unsere Grundwerte und kann in der Bergbaubranche eine Erfahrung von über vier Jahrzehnten sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erschließung erstklassiger Minen, betrieblicher Exzellenz und Unternehmensstrategie vorweisen. Seine Expertise wird für das Board sehr wichtig sein und eine unschätzbare Ressource für unser Managementteam darstellen.“ Er fügte hinzu: „Die Nachfolgeplanung für das Board und das Management, die Lücken schließt und unser Team stärkt, ist der Schlüssel zum Erfolg.“