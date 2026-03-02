Trump wirft Iranern Rückzieher bei Verhandlungen vor
- USA glauben, Iran zog mehrfach Abkommen zurück
- Trump: Iran unzuverlässig, Geschäfte unmöglich
- Trump kündigt Militärdruck an, Ziele unklar...
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Iranern schwere Vorwürfe mit Blick auf die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gemacht. Immer wieder hätten die USA gedacht, eine Einigung erzielt zu haben, nur um mehrfach mitzubekommen, dass die Iraner einen Rückzieher machen, sagte Trump bei seiner ersten Pressekonferenz seit Beginn der US-Angriffe auf den Iran am Samstag. "Mit solchen Leuten kann man keine Geschäfte machen."
Wie genau die Gespräche abliefen, ist nicht öffentlich bekannt. Trump hatte den Iran aber mehrfach kritisiert und ein militärisches Eingreifen in Aussicht gestellt, um den Druck auf Teheran zu erhöhen./ngu/DP/nas
