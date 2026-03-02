Einsatz im Iran notfalls länger als geplant

WASHINGTON (dpa-AFX) - Für US-Präsident Donald Trump könnte die US-Offensive im Iran notfalls auch länger andauern. Zwar liege man "deutlich vor unseren Zeitprojektionen", sagte Trump. Ursprünglich habe man mit vier bis fünf Wochen gerechnet. Zugleich betonte er jedoch, das Militär habe die "Fähigkeit, weit länger zu gehen". "Was immer nötig ist, wir werden es tun", sagte der Präsident bei seiner ersten Pressekonferenz seit den US-Angriffen auf den Iran am Samstag.

Spekulationen, er könne das Interesse an dem Einsatz verlieren, wies Trump zurück. "Ich werde nicht gelangweilt", sagte er. Die USA verfügten über das "stärkste und mächtigste Militär der Welt" und würden sich durchsetzen.

Trump bekräftigte, die Operation werde mit "unerbittlicher Entschlossenheit" fortgesetzt. Man sei dem Zeitplan sogar voraus, sagte er mit Blick auf militärische Ziele./hae/DP/nas



