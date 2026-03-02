Nagarro Aktie sackt ab - 02.03.2026

Die Nagarro Aktie notiert aktuell bei 51,28€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,73 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nagarro Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,77 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nagarro Aktie damit um -10,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nagarro um -28,24 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,49 % 1 Monat -22,10 % 3 Monate -24,77 % 1 Jahr -33,71 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 703,26 Mio.EUR € wert.

Deutsche Indizes rutschen deutlich ab, während die US-Märkte erstaunlich robust bleiben – ein Handelstag mit klarer Transatlantik-Spaltung und teils heftigen Ausschlägen.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.