    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nagarro Aktie sackt ab - 02.03.2026

    Am 02.03.2026 ist die Nagarro Aktie, bisher, um -6,77 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nagarro Aktie.

    Besonders beachtet! - Nagarro Aktie sackt ab - 02.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

    Nagarro Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.03.2026

    Die Nagarro Aktie notiert aktuell bei 51,28 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,73  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.993,28€
    Basispreis
    2,59
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.441,24€
    Basispreis
    3,06
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nagarro Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,77 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Nagarro Aktie damit um -10,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nagarro um -28,24 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

    Nagarro Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,49 %
    1 Monat -22,10 %
    3 Monate -24,77 %
    1 Jahr -33,71 %

    Informationen zur Nagarro Aktie

    Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 703,26 Mio.EUR € wert.

    DAX bricht ein, Wall Street hält sich: So hart trifft es deutsche Aktien


    Deutsche Indizes rutschen deutlich ab, während die US-Märkte erstaunlich robust bleiben – ein Handelstag mit klarer Transatlantik-Spaltung und teils heftigen Ausschlägen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 02.03. - MDAX schwach -2,01 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Nagarro Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nagarro

    -6,82 %
    -11,58 %
    -23,10 %
    -24,43 %
    -35,04 %
    -44,20 %
    -39,33 %
    +159,50 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Nagarro Aktie sackt ab - 02.03.2026 Am 02.03.2026 ist die Nagarro Aktie, bisher, um -6,77 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nagarro Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     