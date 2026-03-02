Besonders beachtet!
Nagarro Aktie sackt ab - 02.03.2026
Am 02.03.2026 ist die Nagarro Aktie, bisher, um -6,77 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nagarro Aktie.
Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.
Nagarro Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.03.2026
Die Nagarro Aktie notiert aktuell bei 51,28€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,73 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nagarro Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,77 % hinzunehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Nagarro Aktie damit um -10,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nagarro um -28,24 % verloren.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.
Nagarro Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,49 %
|1 Monat
|-22,10 %
|3 Monate
|-24,77 %
|1 Jahr
|-33,71 %
Informationen zur Nagarro Aktie
Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 703,26 Mio.EUR € wert.
Nagarro Aktie jetzt kaufen?
Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.