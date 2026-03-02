Italien verstärkt Schutz 'sensibler' Einrichtungen

ROM (dpa-AFX) - Italien verstärkt angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten den Schutz "sensibler" Einrichtungen. In einer Mitteilung des Innenministeriums in Rom wurden keine spezifischen Einrichtungen genannt. Allerdings sei die Entscheidung von Minister Matteo Piantedosi "im Lichte der aktuellen internationalen Lage" getroffen worden. Für eine Vielzahl der insgesamt rund 28.000 sensiblen Einrichtungen, "insbesondere jene, die mit den am Konflikt beteiligten Ländern in Verbindung stehen", sei eine sofortige Verstärkung der Maßnahmen angeordnet worden, hieß es weiter./rme/DP/nas



