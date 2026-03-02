    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Israel greift weiter im Libanon an

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel greift Vorort Beirut an; mind. 6 Deton.
    • Gebäude bei Al-Majadin getroffen; Sender aus.
    • Ziel: Hisbollah-Spitze; 70+ Anlagen attackiert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat erneut in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Mindestens sechs Einschläge waren über Beirut zu hören, wie dpa-Reporterinnen meldeten.

    Nach ersten Berichten lokaler Medien wurde ein Gebäude in direkter Nähe des proiranischen Fernsehsender Al-Majadin getroffen. In der Gegend befindet sich auch die iranische Botschaft. Der Sender musste zwischenzeitlich den Sendebetrieb einstellen.

    Die israelische Armee teilte mit, auf ein weiteres hochrangiges Mitglied der Hisbollah gezielt zu haben. Das Militär erklärte darüber hinaus, auch im Südlibanon mehr als 70 Einrichtungen der Hisbollah angegriffen zu haben.

    Ziel der Angriffe waren auch Filialen der Vereinigung Al-Kard Al-Hassan, einem Finanzinstitut und einer Art Bank der Hisbollah. Die Angriffe darauf seien abgeschlossen, hieß es.

    Zudem sei eine aus dem Libanon abgefeuerte Drohne abgefangen worden. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht. Auch zu Opferzahlen im Libanon gab es zunächst keine offiziellen Angaben./arj/DP/nas






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
