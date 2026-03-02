    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Staatsanwaltschaft prüft Rekordzahl an Betrugsfällen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekord: 3.600 Fälle, Schaden ca. 67 Mrd. € 3x!
    • NextGenEU-Missbrauch +66,7%, Betrugsrisiko hoch
    • Kriminelle Netzwerke in Häfen, MwSt-Betrug CN!
    EU-Staatsanwaltschaft prüft Rekordzahl an Betrugsfällen
    Foto: Siarhei - 356130783

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Ermittler der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) haben zum Stichtag Ende 2025 an einer Rekordzahl von aktiven Betrugsfällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von gut 67 Milliarden Euro gearbeitet. Das sei fast dreimal so viel wie zum Stichtag Ende 2024, teilte die Behörde in Luxemburg mit. "Leider werden diese Zahlen in den kommenden Jahren weiter steigen", hieß es. Von den rund 3.600 Fällen wurden demnach 361 in Deutschland untersucht, mit einem geschätzten Schaden von knapp 5,8 Milliarden Euro. Der Großteil des Schadens, sowohl in Deutschland als auch insgesamt, sei auf Zoll- und Mehrwertsteuerbetrug zurückzuführen.

    Die EUStA (auf Englisch: European Public Prosecutor's Office - Eppo) ist verantwortlich für die Verfolgung von Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU und nahm im Juni 2021 ihre Arbeit auf. Aktuell nehmen 24 EU-Länder daran teil. Chefanklägerin Laura Kövesi zeigte sich zufrieden mit den Errungenschaften.

    Hohes Risiko bei Missbrauch von Corona-Geldern

    Besonders auffällig ist dem Bericht nach ein Anstieg der Missbrauchsfälle im Zusammenhang mit der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität, dem Herzstück des 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds ("NextGenerationEU"). Dort gebe es ein Plus von 66,7 Prozent. "Aufgrund des hohen Volumens an Auszahlungen, das bis Dezember 2026 erwartet wird, bleibt das Risiko für Betrug und Korruption hoch", teilte die Ermittlungsbehörde mit.

    Außerdem habe Eppo ein "alarmierend hohes Maß" an Betrug von großen organisierten kriminellen Gruppen beim Import und Verkauf von nicht aus der EU stammenden Waren festgestellt. Besonders relevant sei die Rolle chinesischer krimineller Netzwerke: Sie seien in großen Handelshäfen in Europa stark präsent, wo sie versuchten, die Zollabfertigungsverfahren zu kontrollieren. Scheinfirmen sollten den tatsächlichen Bestimmungsort von Waren verschleiern und Umsatzsteuerzahlungen umgehen, hieß es im Bericht./vni/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airgain Aktie

    Die Airgain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 3,61 auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airgain Aktie um -20,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airgain bezifferte sich zuletzt auf 43,41 Mio..






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EU-Staatsanwaltschaft prüft Rekordzahl an Betrugsfällen Ermittler der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) haben zum Stichtag Ende 2025 an einer Rekordzahl von aktiven Betrugsfällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von gut 67 Milliarden Euro gearbeitet. Das sei fast dreimal so viel wie zum Stichtag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     