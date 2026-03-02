Amt warnt vor Honigpaste mit verstecktem Viagra-Wirkstoff

TÜBINGEN (dpa-AFX) - Das Landratsamt Tübingen warnt vor dem Verzehr einer bei Amazon verkauften Honigpaste - weil ein verstecktes Potenzmittel drin ist. Das Nahrungsergänzungsmittel "Lotus Mixed Herbal Paste with Honey" enthält den nicht deklarierten Arzneistoff Sildenafil, wie die Behörde auf dem Internetportal "lebensmittelwarnung.de" mitteilte.

Sildenafil ist verschreibungspflichtig und hilft gegen Erektionsstörungen. Der Wirkstoff ist unter anderem Bestandteil des Potenzmittels Viagra. Auf dem Etikett ist der Stoff demnach nicht gekennzeichnet. Verbraucherinnen und Verbraucher gingen deshalb davon aus, ein Lebensmittel zu sich zu nehmen - und kein Arzneimittel mit Wirkstoffgehalt, hieß es.

Daraus ergibt sich dem Amt zufolge ein nicht abschätzbares Gesundheitsrisiko. Mögliche Nebenwirkungen sind unter anderem Blutdruckabfall, beschleunigter Herzschlag, Brustschmerzen, Sehstörungen sowie Kopf- und Magenschmerzen. Auch zu einer schmerzhaften Dauererektion könne es kommen.

Amt veranlasst Verkaufsstopp bei Amazon



Betroffen ist Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Juli 2030. Menschen, die das Produkt erworben haben, sollten es nicht einnehmen. Bei gesundheitlichen Beschwerden wird geraten, ärztlichen Rat einzuholen.

Das Produkt wurde demnach in der Türkei produziert und von einem Händler aus Tübingen verkauft. "Der Inverkehrbringer wurde zum Warenrückruf beim Verbraucher aufgefordert und ein Verkaufsstopp über Amazon wurde veranlasst", teilte das Landratsamt weiter mit./jwe/DP/jha



