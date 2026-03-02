    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered
    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,474 Millionen Token erreicht und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 9,9 Milliarden US-Dollar beträgt

    Bitmine hat 3.040.483 gestakte ETH, was 6,0 Milliarden US-Dollar bei 1.976 US-Dollar pro ETH entspricht; MAVAN-Staking-Lösung auf dem Weg zum Start in Q1 2026

    Bitmine besitzt nun 3,71% des ETH-Token-Angebots, über 74 % des Weges zur „Alchemie der 5%" in nur 8 Monaten

    Bitmine hat kürzlich eine erste Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries abgeschlossen

    Krypto-Assets, liquide Mittel und „Moonshots" von Bitmine summieren sich auf 9,9 Milliarden US-Dollar, einschließlich 4,474 Millionen ETH-Token, Barmittel von 868 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

    Bitmine führt die Krypto-Treasury-Branche sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

    Bitmine ist die 145. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Umsatz von 0,8 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

    Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben

    LAS VEGAS, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Bargeld + „Moonshots" in Höhe von insgesamt 9,9 Milliarden US-Dollar hält.

    BMNR Weekly Update

    Mit Stand vom 1. März 2026 um 14:00 Uhr ET bestehen die Kryptobestände des Unternehmens aus 4.473.587 ETH zu 1.976 US-Dollar pro ETH (NASDAQ: COIN), 195 Bitcoin (BTC), 200 Millionen US-Dollar Beteiligung an Beast Industries, 14 Millionen US-Dollar Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und insgesamt 868 Millionen US-Dollar an Barmitteln. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,71% des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

    „Bitmine setzt seine Ethereum-Treasury-Strategie weiterhin methodisch um, während wir uns durch die späteren Phasen dieses ‚Mini-Krypto-Winters' bewegen. Die geopolitische Unsicherheit hat in den letzten Tagen zugenommen, da die USA mit Kampfhandlungen gegen den Iran begonnen haben, und die Auswirkungen auf die Finanz- und digitalen Asset-Märkte werden in den kommenden Wochen zu spüren sein. Wir erwerben weiterhin kontinuierlich ETH und optimieren die Rendite unserer ETH-Bestände", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

