Börsen Update USA - 02.03. - Dow Jones schwach -0,28 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.836,57 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: NVIDIA +5,12 %, Caterpillar +4,06 %, Travelers Companies +3,81 %, Microsoft +3,74 %, Goldman Sachs Group +3,62 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -7,03 %, Procter & Gamble -0,81 %, Sherwin-Williams -0,15 %, Nike (B) -0,04 %, The Home Depot -0,02 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.933,71 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +9,40 %, Axon Enterprise +8,26 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +6,37 %, Palantir +6,33 %, Intuit +5,96 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -3,49 %, Baker Hughes Company Registered (A) -2,81 %, Monster Beverage -2,09 %, GE Healthcare Technologies -2,05 %, Western Digital -1,22 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.867,79 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Axon Enterprise +8,26 %, Robinhood Markets Registered (A) +6,95 %, Corning +6,67 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +6,37 %, Palantir +6,33 %

Flop-Werte: AES -15,06 %, Norwegian Cruise Line -8,62 %, Exxon Mobil -8,35 %, Elevance Health -7,11 %, Chevron Corporation -7,03 %