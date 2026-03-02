Delivery Hero Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,37 % - 02.03.2026

Die Delivery Hero Aktie ist bisher um -6,37 % auf 18,178€ gefallen. Das sind -1,238 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Delivery Hero Verluste von -5,81 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -11,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Delivery Hero eine negative Entwicklung von -20,84 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,69 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,85 % 1 Monat -23,09 % 3 Monate -5,81 % 1 Jahr -30,89 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,46 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes rutschen deutlich ab, während die US-Märkte erstaunlich robust bleiben – ein Handelstag mit klarer Transatlantik-Spaltung und teils heftigen Ausschlägen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe 2025 die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Annick Maas am Freitagabend …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.