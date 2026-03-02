UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach weltweiten Absatzzahlen für das iPhone im Januar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Absatz habe wie erwartet weiterhin über dem Trend gelegen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings trübten sich die Aussichten zunehmend ein, ergänzte er unter Verweis auf das verlangsamte Wachstum in den USA und China./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 04:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 226,3EUR auf Tradegate (02. März 2026, 20:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

