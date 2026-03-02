UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach weltweiten Absatzzahlen für das iPhone im Januar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Absatz habe wie erwartet weiterhin über dem Trend gelegen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings trübten sich die Aussichten zunehmend ein, ergänzte er unter Verweis auf das verlangsamte Wachstum in den USA und China./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 04:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 226,3EUR auf Tradegate (02. März 2026, 20:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Vogt
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
