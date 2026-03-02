Trump zu Iran-Krieg: "Whatever it takes" - Wall Street glaubt an TACO!

Die Wall Street ist optimistisch und glaubt an zwei Alternativen: entweder der Iran-Krieg ist schnell entschieden - oder Trump macht den TACO! Aber heute hat Trump zumindest verbal das Gegenteil versichert: im Kampf gegen den Iran gelte das Motto "whatever it takes". Faktisch nimmt die Wall Street also Trump nicht ernst - nur so ist zu erklären, dass die US-Indizes die Verluste wieder wettgemacht haben. Aber Qatar hat nach einem Drohnenangriff heute die Gas-Produktion eingestellt - der europäische Gaspreis daraufhin um 50% gestiegen. Ohnehin ist die de facto-Sperrung der Strasse von Hormus hochgradig inflationär - daher steigen weltweit die Renditen für Staatsanleihen. Also alles fürchterlich bullisch, oder?

