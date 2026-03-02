    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAptiv Swiss Holdings Limited Registered AktievorwärtsNachrichten zu Aptiv Swiss Holdings Limited Registered

    Iran-Krieg belastet kaum - Anleger sehen Kaufgelegenheiten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erholten sich trotz Iran-Konflikt leicht
    • Ölpreis stieg, Rüstungs-und Energieaktien zogen an
    • ISM mäßig, Preise hoch, Inflation bremst Senkungen
    Aktien New York - Iran-Krieg belastet kaum - Anleger sehen Kaufgelegenheiten
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ungeachtet des Iran-Kriegs ihre moderaten Verluste im Handelsverlauf teilweise wett gemacht. In Kursschwächen sehen Marktstrategen wie die von den US-Banken JPMorgan und Morgan Stanley für längerfristig orientierte Anleger Kaufgelegenheiten. Von den ISM-Daten zur Stimmung in der US-Industrie gingen derweil gemischte Impulse aus.

    Der Dow Jones Industrial sank rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,2 Prozent auf 48.867 Punkte, nachdem er zeitweise auf das Niveau vom Freitagsschluss zurückgefunden hatte. Mitte Februar war der wohl bekannteste Index der Wall Street erstmals über 50.500 Punkte geklettert.

    Der marktbreite S&P 500 zeigte sich zum Wochenstart mit minus 0,1 Prozent auf 6.875 Zähler nahezu unverändert. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 24.980 Punkte nach oben.

    Am Wochenende hatten die USA und Israel den Iran angegriffen und unter anderem das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Derzeit werden weiter Ziele angegriffen, die Teheran mit Gegenschlägen auf Israel und andere Länder beantwortet. Der Ölpreis schoss in die Höhe. Zeitweise erreichte Brent-Öl den höchsten Stand seit Juli 2024 und US-Öl stieg mit etwas über 75 US-Dollar auf den höchsten Stand seit Juni 2025. Damals hatte das US-Militär Anlagen des Iran angegriffen. Allerdings müsste der Ölpreis laut Morgan Stanley auf 100 Dollar je Barrel steigen, um den bullischen Ausblick für US-Aktien in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu beeinflussen.

    Mit Blick auf den viel beachteten ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Februar ging dieser zwar im Vergleich zum Vormonat zurück, aber weitaus moderater als erwartet. Er liegt zudem weiter klar über der Schwelle, die auf Wachstum hindeutet. Die Preisentwicklung war aber stark. Das lässt wiederum Inflationssorgen aufkeimen und dämpft die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank.

    Aktien aus der Tourismusbranche, etwa von Hotelketten oder Fluggesellschaften, gaben nach. Wynn Resorts oder Hilton verloren 2,8 und 1,4 Prozent. Fluggesellschaften wie United Airlines oder American Airlines büßten 3,0 und 4,3 Prozent ein.

    Unter den Öl- und Rüstungspapieren, die dagegen nach oben getrieben wurden, legten ConocoPhillips um 2,6 Prozent zu und ExxonMobil stiegen um 0,8 Prozent. Die Rüstungsaktien RTX gewannen 4,0 Prozent und die von Lockheed Martin 1,8 Prozent. Lockheed beliefert die US-Armee mit dem THAAD-Raketenabwehrsystem.

    Unter den sogenannten Gloreichen Sieben gab es zuletzt wieder mehr Gewinner als Verlierer: Tesla , Amazon und Alphabet gaben nach, wobei die Aktie der Google -Mutter mit minus 1,9 Prozent am deutlichsten schwächelte. Apple , Meta , Microsoft und Nvidia legten zu. Unter ihnen ragte der KI-Chiphersteller mit einem Erholungsplus von 2,8 Prozent am deutlichsten heraus.

    AES sackten um 17,4 Prozent ab. Global Infrastructure Partners von BlackRock und die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT einigten sich darauf, den US-Energiekonzern für 15 Dollar je Aktie in bar oder rund 10,7 Milliarden Dollar zu übernehmen. Das entspricht einem Abschlag von etwas mehr als 13 Prozent auf den Schlusskurs am Freitag./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,57 % und einem Kurs von 12,18 auf Tradegate (02. März 2026, 20:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +57,01 %/+92,26 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

