Wirtschaft
Juso-Chef fordert Widerstand gegen US-Digitaltechnik
"Es wird höchste Zeit, dass EU-Kommission und europäische Staatschefs Feuer mit Feuer bekämpfen", schreibt Türmer in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Rundschau".
Bei den sozialen Netzwerken aus den USA müsse der europäische Digital Services Act Geldstrafen erwirken. So könnten "Wohlstandsverluste in Milliardenhöhe für die Maga-Milliardäre" wie Elon Musk verursacht werden.
Das Lügengebäude von Tesla bricht halt immer mehr zusammen. Wie sollen denn die Cybercaps am Fließbandende die Fabrik verlassen ohne am Haken genommen zu werden? Müssten ja allein zum Lagerplatz fahren 😄 Ohne Pedale und Lenkrad Verladung auf LKW, Bahn oder gar Schiff 😄 Oh Mann, der tut so als ob am 20 3. in NL die Genehmigung für Level 5 in Europa erfolgt. Vielleicht sollte er mal in Texas, Kalifornien, USA den Behörden Daten übermitteln für Antrag. Unglaublich das er damit durchkommen will. Größter Blender den man je gesehen hat. Seit 4 Jahren Krieg in Ukraine und er will nicht mitbekommen haben, dass der Russe sein Starlinknetzwerk nutzt. Aber sich nun feiern lassen, dass er ihn aussperrt.
Und das Manöver könnte in Anbetracht der bevorstehenden Betriebsratswahl kaum durchsichtiger sein:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-02/67804673-tesla-und-ig-metall-vergleich-nach-streit-um-tonaufnahme-016.htm