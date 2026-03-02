    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    Besonders beachtet!

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beiersdorf Aktie weiter auf Talfahrt - 02.03.2026

    Am 02.03.2026 ist die Beiersdorf Aktie, bisher, um -9,66 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Beiersdorf Aktie.

    Besonders beachtet! - Beiersdorf Aktie weiter auf Talfahrt - 02.03.2026
    Foto: Beiersdorf AG

    Beiersdorf ist ein führendes Unternehmen in der Hautpflege mit bekannten Marken wie NIVEA. Es konkurriert mit Giganten wie L'Oréal und Unilever und punktet durch seine dermatologische Expertise und Markenstärke.

    Beiersdorf aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.03.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,66 % verliert die Beiersdorf Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.419,88€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 10,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.559,94€
    Basispreis
    29,08
    Ask
    × 10,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Beiersdorf Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,00 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Beiersdorf um +13,74 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,88 % geändert.

    Beiersdorf Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,82 %
    1 Monat -3,96 %
    3 Monate +16,00 %
    1 Jahr -19,61 %

    Informationen zur Beiersdorf Aktie

    Es gibt 243 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,49 Mrd.EUR € wert.

    Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen


    Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf rechnet im laufenden Jahr allenfalls mit einem geringen Wachstum. 2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern …

    Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program


    EQS-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Key word(s): Forecast / Full year/Capital measures / Share buybacks Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program 02-March-2026 / 19:50 CET/CEST Disclosure of an inside …

    Beiersdorf Aktiengesellschaft: Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen


    EQS-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe Beiersdorf Aktiengesellschaft: Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen 02.03.2026 / 19:50 CET/CEST Veröffentlichung …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Henkel VZ, Johnson & Johnson und Co.

    Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,25 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,09 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -0,72 %. L'Oreal verliert -3,54 % Unilever notiert im Minus, mit -1,63 %.

    Beiersdorf Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beiersdorf Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beiersdorf Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beiersdorf

    -9,59 %
    -11,28 %
    -6,00 %
    +15,84 %
    -20,14 %
    -5,39 %
    +27,18 %
    +28,01 %
    +3.147,65 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Beiersdorf Aktie weiter auf Talfahrt - 02.03.2026 Am 02.03.2026 ist die Beiersdorf Aktie, bisher, um -9,66 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Beiersdorf Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     