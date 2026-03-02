Beiersdorf Aktie weiter auf Talfahrt - 02.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,66 % verliert die Beiersdorf Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Beiersdorf ist ein führendes Unternehmen in der Hautpflege mit bekannten Marken wie NIVEA. Es konkurriert mit Giganten wie L'Oréal und Unilever und punktet durch seine dermatologische Expertise und Markenstärke.

Obwohl die Beiersdorf Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,00 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Beiersdorf um +13,74 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,88 % geändert.

Beiersdorf Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,82 % 1 Monat -3,96 % 3 Monate +16,00 % 1 Jahr -19,61 %

Informationen zur Beiersdorf Aktie

Es gibt 243 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,49 Mrd.EUR € wert.

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf rechnet im laufenden Jahr allenfalls mit einem geringen Wachstum. 2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern …

EQS-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Key word(s): Forecast / Full year/Capital measures / Share buybacks Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program 02-March-2026 / 19:50 CET/CEST Disclosure of an inside …

EQS-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe Beiersdorf Aktiengesellschaft: Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen 02.03.2026 / 19:50 CET/CEST Veröffentlichung …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Henkel VZ, Johnson & Johnson und Co.

Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,25 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,09 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -0,72 %. L'Oreal verliert -3,54 % Unilever notiert im Minus, mit -1,63 %.

Ob die Beiersdorf Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beiersdorf Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.