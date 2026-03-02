Beiersdorf rutscht nach schwachem Ausblick deutlich ab

Damit ist der jüngste Erholungsversuch der Aktie, innerhalb dessen das Papier von Kursen unter 90 bis auf 110 Euro geklettert war, beendet. Die Beiersdorf-Anteile gehörten in den vergangenen zwölf Monaten zu den schwächsten deutschen Standardwerten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf haben am Montagabend wegen eines verhaltenen Ausblicks auf das laufende Jahr kräftig nachgegeben. Das im Dax notierte Papier fiel auf der Handelsplattform Tradegate nach Bekanntgabe der Ziele um bis zu knapp acht Prozent.

Bis zum Xetra-Schluss am Montag sank der Börsenwert des Unternehmens seit Ende Februar 2025 um rund ein Fünftel auf gut 25 Milliarden Euro. Seit Mai 2024, als die Aktie ihr Rekordhoch von fast 150 Euro erreicht hatte, gab der Kurs fast 30 Prozent nach.

Beiersdorf rechnet im laufenden Jahr allenfalls mit einem geringen Wachstum. 2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, teilte der Konzern am Montagabend mit.

2025 lag das organische Umsatzwachstum bei 2,4 Prozent mit einer operativen Umsatzrendite von 14 Prozent. Der Konzern kündigte zudem an, weitere Aktien zurückkaufen zu wollen. Das half dem Kurs nicht./zb/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,99 % und einem Kurs von 96,36 auf Tradegate (02. März 2026, 20:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -11,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,00 %. Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,48 Mrd.. Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 144,00EUR was eine Bandbreite von -5,64 %/+47,69 % bedeutet.



