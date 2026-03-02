    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Neues Album von Harry Styles - Netflix zeigt Konzert-Special

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Für Fans von Harry Styles gibt es am Wochenende gleich zwei Highlights: am Freitag veröffentlicht der Brite sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", ab Sonntag präsentiert Netflix dann ein Konzert-Special. Nach Ankündigung des Streamingdienstes wird der Konzertmitschnitt "One Night in Manchester" am 6. März in englischen Manchester aufgezeichnet, wo Styles mit seinem vierten Studioalbum die erste Live-Performance geben wird.

    Styles hatte im Januar die neue Musik für März angekündigt, knapp vier Jahre nach seinem letzten Album "Harry's House", das 2022 erschienen war. Zudem gab der Brite Pläne für eine Welttournee bekannt. Der Beginn der "Together, Together"-Konzertreihe ist für Mitte Mai in Amsterdam geplant./mub/DP/jha





    dpa-AFX
